「華爾街女神」母女奪產殺人！偽造本票、冒名收養　第3度遭起訴

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後續深入追查發現，在2022年2月12日，胡青青偽造小姑的8500萬元本票，並於同年12月2日向法院聲請強制執行小姑名下財產。期間，也就是同年4月間，胡青青、陳莉婷母女向小姑佯稱家人共同提告的民事訴訟需影印身分證，順利取得小姑的身分證後，偽刻小姑的印章，後續以小姑的名義買車、將小姑的房產設定抵押，偽造簽名簽下300萬元本票作為擔保。
同年8月1至10日，胡青青又冒用小姑名義，陸續盜領14萬元、40萬、35萬餘元，14日胡青青為誘使二姑把基隆路豪宅賣出，冒用不動產加盟店名義寄送中秋祝賀信件，房仲發現遭人冒名寄信因此提告。另外，陳莉婷也被小姑發現，冒用自己名義向台北地方法院聲請領養，小姑也向法院提起抗告。
台北地檢署2023年間依殺人未遂等罪起訴陳莉婷、胡菁菁母女等人；去年12月再度以胡青青假冒房仲，寄中秋祝賀信件給二姑，依妨害名譽、偽造文書起訴胡青青；北檢今天再依詐欺、偽造有價證券、偽造文書罪，起訴母女2人，本次也母女倆因奪產，第3次遭檢方起訴。
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