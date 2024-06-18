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「華爾街女神」母女奪產殺人！偽造本票、冒名收養　第3度遭起訴

▲陳莉婷與母親胡青青為奪產，不僅盜刻小姑印章偽簽本票、盜領現金，還策劃冒名領養陳莉婷。（圖／翻攝畫面）
▲陳莉婷與母親胡青青為奪產，不僅盜刻小姑印章偽簽本票、盜領現金，還策劃冒名領養陳莉婷。（圖／翻攝畫面）

記者孫唯容／綜合報導

自封「華爾街女神」的陳莉婷與母親胡青青，去年被控為爭奪家產殺害小姑，母女倆皆被依傷害、妨害自由、殺人未遂等罪起訴，檢警追查後發現，這對母女為奪產，不僅盜刻小姑印章偽簽本票、盜領現金，還策劃冒名領養陳莉婷；台北地檢署今（18）日依詐欺、偽造文書、偽造有價證券等罪起訴陳莉婷、胡青青母女。

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據了解，陳莉婷母親胡青青認為遺產分配不平均，找來女兒陳莉婷、以及2名友人楊儒杰、詹勝雄謀議殺人計畫，早在去年7、8月間，曾委託詹男雇人，意圖以駕車衝撞陳姓小姑致死，製造意外事故，最後沒有執行，去年9月26日，胡婦夥同楊男等人企圖強押陳姓小姑到八德路胡婦承租的店內，營造被害人在浴室滑倒死亡的意外，再3天後，胡青青再次找女兒、楊男、詹男等3人，前往小姑住處埋伏，並趁對方走進電梯時，拿出預藏的鐵鎚猛打其後腦，導致小姑奄奄一息倒臥血泊中，所幸鄰居聽見求救聲，讓小姑從鬼門關前搶救回來。

後續深入追查發現，在2022年2月12日，胡青青偽造小姑的8500萬元本票，並於同年12月2日向法院聲請強制執行小姑名下財產。期間，也就是同年4月間，胡青青、陳莉婷母女向小姑佯稱家人共同提告的民事訴訟需影印身分證，順利取得小姑的身分證後，偽刻小姑的印章，後續以小姑的名義買車、將小姑的房產設定抵押，偽造簽名簽下300萬元本票作為擔保。

同年8月1至10日，胡青青又冒用小姑名義，陸續盜領14萬元、40萬、35萬餘元，14日胡青青為誘使二姑把基隆路豪宅賣出，冒用不動產加盟店名義寄送中秋祝賀信件，房仲發現遭人冒名寄信因此提告。另外，陳莉婷也被小姑發現，冒用自己名義向台北地方法院聲請領養，小姑也向法院提起抗告。

台北地檢署2023年間依殺人未遂等罪起訴陳莉婷、胡菁菁母女等人；去年12月再度以胡青青假冒房仲，寄中秋祝賀信件給二姑，依妨害名譽、偽造文書起訴胡青青；北檢今天再依詐欺、偽造有價證券、偽造文書罪，起訴母女2人，本次也母女倆因奪產，第3次遭檢方起訴。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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