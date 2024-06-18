孫可芳懷孕胖28KG速鏟肉首露面！崩潰帶娃抱著老公劉冠廷痛哭
孫可芳在3月底產下兒子「小太陽」，她今（18）日出席嬰幼兒用品活動，看起來身體調養不錯，她在產前體重44公斤，期間吃得太開心，最後增重28公斤，產後瘦了15公斤，勉勵自己還要繼續瘦下去。她才剛升格新手媽媽，透露從月子中心出關後，面臨獨自帶娃壓力，有時一度崩潰和老公劉冠廷抱頭痛哭。
記者林奕如／台北報導
孫可芳在懷孕期間體重快速上升，醫生有建議避免此狀況，不過各項檢查都正常，她也覺得開心最重要，所以盡情地吃，營養也補到小孩身上，小孩一出生約3500公克，是個頭好壯壯寶寶，而小太陽一出生，太像老公劉冠廷，還被大霈說：「妳的基因也太不努力。」孫可芳則補充，「現在小太陽眼睛比較圓了，像我。」
她也感謝老公劉冠廷是神隊友，在月子中心就會參與替小孩洗屁股、洗澡等，孫可芳說：「現在慢慢觀念導正，老公不是幫忙育兒，要一起育兒。」劉冠廷為了照顧老婆休假，他也說過如果要復工老婆要優先，孫可芳表示：「他一直都滿支持幫忙，如果有機會他先拍也可以，畢竟要養小孩賺奶粉錢。」劉冠廷親自帶娃，有時候休息會手沖咖啡，孫可芳笑著爆料，有時會有一點火，但覺得休息也是必要的。