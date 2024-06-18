台灣零食太好吃！美國好市多「瘋搶這3款」 加拿大、澳洲也迷上
美式賣場好市多以多樣化的美食受到歡迎，除了進口異國美食外，好市多也將台灣本土美食銷至海外，包括阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲都在美國好市多熱賣，其中「阿舍乾麵」奪得食品類出口銷量冠軍寶座，除了美國好市多外，在加拿大、墨西哥、澳洲也長年熱銷，成為當地好市多常態商品，在海外打響知名度。
記者鍾怡婷/綜合報導
好市多持續引進市場廣受歡迎的國際化商品外，也將台灣品質優良、別具特色的自有品牌產品帶出台灣。好市多台灣區副總經理王友玫透露，阿舍乾麵為出口海外的銷量冠軍，在美國、加拿大、墨西哥、澳洲成為常態性熱銷商品。
此外，在國外因太過熱銷而成為常態商品的，還有台灣知名零食「北海鱈魚香絲」，在加拿大、美國、中國瘋搶購；「喜年來蛋捲」在美國、中國熱賣。
好市多看準全球與台灣消費市場的發展潛力，於今（18）日宣布在台擴大招募合作供應商，除了讓商品進到台灣好市多外，協助台灣供應商將商品銷售至其他國家及市場，有機會進駐好市多全球逾870家賣場，接觸更多海外會員，提升品牌知名度。
王友玫表示，在好市多2023年財報中，發現通膨減緩的趨勢，看好2024下半年景氣有成長的空間，自7月1日起邀請全台供應商與好市多聯繫，至好市多官網「新廠商新品提案」專區填寫表單。好市多將於收到提案後，針對產品品質、包裝方式、商品類別及採購價格進行縝密評估，並於2至4週內回覆業者。
除了台灣食品熱銷海外之外，台灣好市多進口食品方面，日本、韓國創下亮眼銷售成績，熱賣榜單包括韓國農心辛拉麵、Pocky、韓國Binggrae香蕉牛奶、樂天Milkis 優格碳酸飲乳酸飲料汽水、日本卡樂比富果樂水果早餐麥片等。