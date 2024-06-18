啦啦隊女神被傳是胡瓜新寵！笑笑親曝「2人關係」：上節目都靠他
由桃園台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「浪live電豹女」組成全新女團「MEME(秘密)」，成員包括小楓、草莓、笑笑、安汝、語萱與筱緹，於今（18）日舉辦出道記者會。此次活動有來自四面八方的祝福，包括演藝圈前輩吳宗憲、沈玉琳、小梁哥、阿KEN、無尊等，其中特別疼愛及提攜笑笑的胡瓜也傳來祝福和叮嚀。對此，笑笑很感謝胡瓜的提攜，表示對方很像爸爸，每次錄影都會給她很多曝光機會，就連第一次上節目也是因為對方的賞識。
記者朱祖儀／台北報導
女團MEME由小楓、草莓、笑笑、安汝、語萱與筱緹6個女生組成，雖然她們不是透過甄選，而是由公司親自選中，但經紀人經常提醒，如果表現不好就會被換掉，因此她們相當努力。而6人平時感情也很好，雖然沒有住在一起，但天天都會見面，小楓和語萱還常常一起洗澡，大家還會一起比較身材。筱緹更爆料，小楓有特殊興趣，洗完澡後會在床上抖屁股。
由於她們是啦啦隊出身，因此很難避免和球團接觸，是否有禁愛令？她們表示雖然沒有特別限制，但平時就會照顧好自己的形象，也會管理好交友圈。其中笑笑因特別受到胡瓜照顧，被傳是「胡瓜新寵」，她則解釋，胡瓜確實特別照顧自己，但就像爸爸一樣，先前她第一次收到《綜藝大集合》的節目邀約，也是被對方欽點，當時她是在唱歌節目擔任舞者，結果被胡瓜注意到，於是被邀請到節目中，她非常感謝對方的照顧。
笑笑也透露，每次到綜藝大集合錄製，胡瓜也經常給她曝光機會，即使當下是別人的出鏡機會，胡瓜也會特別叫她上去，給她很多練習說話的機會。日前她和小楓也有一起和胡瓜聚餐吃飯，慶祝對方的生日，對方是很親切的前輩。
除了胡瓜特別照顧笑笑，另一名成員草莓也頗受吳宗憲照顧，每次上節目的時候，對方都會特別叫她的名字，讓她有曝光的機會。不過草莓的星途也並非過得一帆風順，先前因為她沒有做好表情管理，被製作單位誤以為很跩，結果就被封殺，她得知當下忍不住崩潰大哭，之後也努力改善自己的態度，並經常提醒自己要保持微笑，現在已經改善很多。曾是她高中同學的小楓也說，過去草莓真的是很直腸子的人，也曾經被對方傷害過，但草莓真的在慢慢進步。