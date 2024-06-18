農耕機需清洗再上路　屏縣環保局將加強取締

屏東縣正值收耕及播種季節，農耕機具作業後掉落泥塊污染路面，危及道路交通安全也造成空氣污染。屏東縣環保局提醒農民及代耕業者，應做好農機清潔工作，環保局將加強查核，如經查獲違規將依法開罰。
記者莊全成／屏東報導
屏東縣為農業大縣，種地面積幅員廣闊，種植稻米、紅豆、毛豆、牛蒡及大小黃瓜或其他短期作物，於播種時常需僱用大型農耕機協助翻耕。作業完成後常有農耕機未將泥土清理乾淨直接上路，致使土塊掉落污染路面。除污染環境外，對於騎乘自行車或機動車輛的民眾易造成摔車風險，甚至乾掉的泥沙更是形成揚塵而造成空氣污染，頻遭民眾陳情。為改善農耕機污染環保局將加強查核，倘經查獲違規將依廢棄物清理法規定，裁處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。
環保局表示，對於農耕機具污染已輔導農民及代耕業者多年，除辦理宣導說明會外，今年度更辦理現場示範農耕機清洗作業。另除稽查輔導外，針對污染熱區亦調派洗掃街車協助洗掃，甚至也輔導社區成立農路污染守護隊，自主維護環境整潔。目前已有東港鎮下廍社區、崁頂港東社區及潮州八爺社區配合辦理，故請農耕機業者於作業時即自備清洗設備，完成農機清潔後再上路，避免違規受罰。另亦提醒農耕機需懸掛車牌方可駛入一般道路，違者可依據道路交通管理處罰條例處以新臺幣3,600元以上10,800元以下罰鍰。
縣長周春米表示，請農耕機業者於作業完成時，確實做好農機清潔，維護環境整潔的同時，也守護荷包。縣府環保局將加強執法力度，提醒民眾勿心存僥倖，也籲請民眾若發現農耕機污染行為，可協助提供相關事證拍照檢舉。