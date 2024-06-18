「活佛」Al Horford打滾賽場17年！終嚐冠軍滋味：一切都太不真實

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據數據社群《StatMuse》統計，Al Horford生涯至今出賽了186場季後賽，為NBA歷史上出戰季後賽場次第2多的無冠球員，僅次於猶他爵士的傳奇球星Karl Malone（193場），但如今Al Horford的這項難堪紀錄，正式終結在186場，因塞爾提克今日順利在主場封王，Horford的球員生涯尾聲，總算是拿到他夢寐以求的總冠軍。
Al Horford在2007年就加入到聯盟，當年他與Jayson Tatum、Jaylen Brown相同，都是以首輪第3順位之姿獲選，前景備受外界看好。Horford在亞特蘭大老鷹展開NBA生涯，替老鷹效率9個球季之後，在2016年轉到波士頓塞爾提克。3個球季後則轉到費城76人，僅待了1個球季轉到奧克拉荷馬雷霆，隨後也是僅1個球季，2021~2022球季再回鍋塞爾提克，重返塞爾提克的第3季，Al Horford終於隨隊奪下總冠軍。
Al Horford在今天封王戰上，個人出手6投3中，3分球則是3投2中，攻下9分9籃板2助攻，另還有2次抄截演出。「Daniel Ainge（前塞爾提克總經理）在2016年自由球員會議上告訴我，『你可以在任何地方贏得總冠軍，但沒有什麼能比得上在波士頓贏下總冠軍。』」「我終於在我的第17個NBA賽季贏得了總冠軍，但現在對我來說，這感覺仍然不夠真實。」Al Horford賽後受訪時說到。
Horford甘願從板凳出發 也成凝聚球隊士氣關鍵人物
而在Kristaps Porzingis今年透過交易來到塞爾提克之後，38歲的Al Horford也甘願讓出先發位置，用不同身分在板凳上帶給球隊能量。Horford的存在不僅僅只是一名老將，更是凝聚球隊士氣的關鍵人物，這座冠軍對他與塞爾提克而言，可說是實至名歸。