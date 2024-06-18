劉俊謙又露屁屁？大笑我沒那個癮 《被害者2》對戲許瑋甯認敗類
港星劉俊謙演出《此時此刻》在台爆紅，這次參演《誰是被害者2》關鍵角色，被問說怎麼沒有露屁屁，他幽默笑說：「我沒有那個癮。」他角色對戲許瑋甯最多，自認角色不是斯文敗類，「敗類是我本人。」一旁李沐補充，「其實你滿像，他每次強調自己是很誠懇的人，但是看起來像敗類。」和他交往5年的女友蔡思韵也在此劇有演出，是否有對到戲，他搞神秘賣關子不多說。
記者林奕如／台北報導
劉俊謙跟許瑋甯對戲多，透露當時拍攝時有一點害羞，所以主動問她：「我講話有口音嗎？」藉此打開話題，許瑋甯則是回：「講得很好。」之後兩人聊表演，更加熟識彼此。他也表示，自己有看《誰是被害者》第一季非常喜歡，收到邀約感到很期待，他也嘴甜讚：「第一季（角色）我最喜歡瑋甯吧！」
許瑋甯是第一季的班底，這次將和老搭檔張孝全有感情線，她分析，「其實第一季時設定徐海茵（角色名）和方毅任（張孝全角色名）是夥伴關係，在他身上找不到戀情，第二季隔了一年新的劇本，我竟然有新一條感情線。」她也說，角色是記者出身，對於直來直往的人會比較相信，方毅任個性沒得懷疑，很舒服建立奇妙的感情系統。
Netflix首部續約華語獨家懸疑推理影集《誰是被害者2》，集結原班人馬金牌監製曾瀚賢，製作人湯昇榮、徐國倫，導演莊絢維、陳冠仲，主演張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐強勢回歸，還加入海內外重量級卡司蘇慧倫、藤岡靛以及劉俊謙，共同捲入一起全新命案。