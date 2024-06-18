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迎戰電商618年中大促 台中福華祭「豪享購」多重優惠

▲迎戰電商618年中慶大促銷，台中福華祭「豪享購」多重優惠，有不少商品下五折。（圖／福華提供）
▲迎戰電商618年中慶大促銷，台中福華祭「豪享購」多重優惠，有不少商品下五折。（圖／福華提供）

記者金武鳯/台中報導

一年一度電商618年中大促開打了！近年來積極拓展線上商城的台中福華大飯店下殺迎戰，即日起至6月30日(日)於1F豪吧門市、饗福商城線上線下同步推出「618 豪享購」多重優惠，主打多款超夯熱銷產品，同步推出三大新品上架-台中福華滴雞精禮盒、堅果花椒醬禮盒、好餃子手工水餃，用年度最殺價格，迎戰618！

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台中福華大飯店618年中慶，精選多款熱銷商品推出5折起優惠，包含熱銷斷貨王－「冷凍饗福牛肉麵禮盒」，加10元多一件，兩盒優惠價690元，約打5折。另強檔禮盒-雪蛤燕窩飲禮盒限時瘋搶，買三盒送兩盒，要讓消費者用年度最低優惠，帶給自己美顏好氣色。此外還有「雪蛤燕窩飲」禮盒買二盒送「台中福華滴雞精」禮盒一盒，開袋即飲享元氣。

▲居家小資必備「好．餃子」即鮮手工冷凍水餃，傳承星級主廚料理的好滋味。（圖／福華飯店提供）
▲居家小資必備「好．餃子」即鮮手工冷凍水餃，傳承星級主廚料理的好滋味。（圖／福華飯店提供）
本檔最吸睛的是，祭出三款新品嚐鮮優惠；首推居家小資必備台中福華「好．餃子」，即鮮手工冷凍水餃-傳承星級主廚料理的好滋味。其次，炎夏推薦的主廚私房醬「堅果花椒醬」，顆粒分明的台味川式風韻，略帶椒香酥麻口感，超值優惠買2盒送1盒。將於6月30日上市的「台中福華滴雞精禮盒」，上選放養白羽烏骨雞，遵循古法 8 小時慢火熬製，萃取精華，無添加物，零脂肪，零膽固醇天然食材，滴滴口感香醇，預購價9折優惠。

▲台中福華飯店熱銷王－「冷凍饗福牛肉麵禮盒」，加10元多一件，（圖／福華飯店提供）
▲台中福華飯店熱銷王－「冷凍饗福牛肉麵禮盒」，加10元多一件，（圖／福華飯店提供）
還有多款精選零碳永續好物，滿額再贈好禮-購買歐萊德指定洗髮、沐浴商品，贈手工糠皂-米好系列-裸皂一顆（價值NT$290），購買法國密碼商品（奧勒岡三合一/潤膚乳/潤絲精），贈法國密碼體驗組一組（價值NT$90）。

台中福華大飯店年度最強檔618年中慶，即日起至6月30日(日) 於豪吧門市、饗福商城超狂優惠中，國旅卡消費滿千送百，單筆消費金額3000元，再加贈紫蘇薄荷飲3包，618破盤促銷，快手刀購入。

台中福華會員APP：https://bit.ly/3TehiZ4

訂購專線：04-24631616轉2036豪吧（1F）

線上訂購：https://tc-howard.com/ 饗福商城

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