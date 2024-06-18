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中國同事談公事狂傳「==」！台灣人差點發飆　用意曝光：誤會大了

▲網路傳訊息的日常用語中，「==」的意思差異很大！（圖／NOWnews資料照）
▲網路傳訊息的日常用語中，「==」的意思差異很大！（圖／NOWnews資料照）

記者潘毅／綜合報導

隨著網路世代的到來，民眾日常生活中也很常使用各種符號來溝通的「火星文」，在網路遊戲為了快速溝通，也會出現許多簡單代號，不過近期卻有台灣男子在與大陸籍助理討論公事時，因對方狂傳「= =」而差點火大，結果才得知中國的「==」含義與台灣有極大差異。

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網路用語差很大！中國「＝＝」工作上超實用

近期有網友在社群平台 Threads上分享，自己與中國同事傳訊息談公事的趣聞，當時他向同事請求將客戶所需的資料發送過來，結果對方竟然回了「==」。這讓當事人感到疑惑，再度追問「什麼時候能發？」沒想到對方再度打上「==」。

正當原po差點火大開罵時，突然想起了，同時曾表示「＝＝」在對岸，代表的是「等等」的意思，於是立刻冷靜下來，免去了因為誤會所釀成的糾紛。

▲LINE Keep功能將退場，官方建議還有「Keep 筆記」可以使用。（圖／記者周淑萍攝）
▲隨著網路世代的到來，民眾日常生活中也很常使用各種符號來溝通的「火星文」。（示意圖／記者周淑萍攝）
遭遇曝光後，也立刻引發大批網友共鳴，「我在歐洲的中企上班，很多同事也都會用＝＝，一開始不知道真的會傻眼」、「還有「1」等於收到、已讀，玩遊戲也會看到」、「我也是同事被惹怒後，才知道= =是等等的意思」。

還有許多中國網友也回應，「會用＝＝的人也是有點年紀了，十年前經常看到，現在年輕人也一堆不知道的」、「但我也覺得＝＝很沒禮貌，還是會說稍等一下來回應」、「90年代才知道」。

▲LINE系統沒有更新前，只能多按一下「確定」再發送，避免傳送注音文出去。（圖／記者周淑萍攝）
▲台灣使用的注音輸入法，而中國則是使用拼音，因此也在網路用語上產生不小差異。（圖／記者周淑萍攝）
中國人「＝＝」的含義

因為是兩個等號結合，所以代表「等等」的字面意思，是為了更快速表達「請對方稍等」時所使用。

台灣人「＝＝」的含義

早期網路遊戲中所產生，以符號代表「咪咪眼」，大多在表達不屑或是無奈時會使用，比較會出現在與朋友之間的對話，而同事除非是很熟識，否則看到「＝＝」都會感覺到有些被冒犯。

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