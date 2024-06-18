中國同事談公事狂傳「==」！台灣人差點發飆　用意曝光：誤會大了

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近期有網友在社群平台 Threads上分享，自己與中國同事傳訊息談公事的趣聞，當時他向同事請求將客戶所需的資料發送過來，結果對方竟然回了「==」。這讓當事人感到疑惑，再度追問「什麼時候能發？」沒想到對方再度打上「==」。
正當原po差點火大開罵時，突然想起了，同時曾表示「＝＝」在對岸，代表的是「等等」的意思，於是立刻冷靜下來，免去了因為誤會所釀成的糾紛。
遭遇曝光後，也立刻引發大批網友共鳴，「我在歐洲的中企上班，很多同事也都會用＝＝，一開始不知道真的會傻眼」、「還有「1」等於收到、已讀，玩遊戲也會看到」、「我也是同事被惹怒後，才知道= =是等等的意思」。
還有許多中國網友也回應，「會用＝＝的人也是有點年紀了，十年前經常看到，現在年輕人也一堆不知道的」、「但我也覺得＝＝很沒禮貌，還是會說稍等一下來回應」、「90年代才知道」。
中國人「＝＝」的含義
因為是兩個等號結合，所以代表「等等」的字面意思，是為了更快速表達「請對方稍等」時所使用。
台灣人「＝＝」的含義
早期網路遊戲中所產生，以符號代表「咪咪眼」，大多在表達不屑或是無奈時會使用，比較會出現在與朋友之間的對話，而同事除非是很熟識，否則看到「＝＝」都會感覺到有些被冒犯。