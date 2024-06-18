新冠疫情再升溫！兒科醫揭「病患翻倍長」　社區還有4病流行中

我是廣告 請繼續往下閱讀
新冠疫情持續升溫，林應然觀察，相較上個月，病患數量倍速成長，「跟上個月比起來是真的翻倍」，但不用太恐慌，因為大部分病患症狀都不嚴重，雖然快篩陽性，可是症狀就像呼吸道感染，喉嚨癢痛、咳嗽、流鼻涕、痠痛，有少數人會發燒，需要用到口服抗病毒藥物的僅有高風險族群。
林應然指出，目前國內主流變異株為JN.1，有部分為KP.2、KP.3變異株，這些變異株都是往比較溫和的方向突變，感染之後沒有太嚴重的症狀，傳染性雖然增加，但致病性在減少，症狀比較輕微，像是一般感冒或流感，大家要注意但不用過於恐慌，高風險族群則應篩檢，盡早發現盡早治療，避免發生重症與死亡。
林應然預估，這波疫情在暑假天氣熱後會逐漸緩和，屆時學校放暑假，人群聚集的機會減少，多數人會在戶外活動，疫情就會逐漸降溫，但病毒不會消失，「你不要期待它完全不見」，它會不斷突變、傳播，可是不會消失，只要它不嚴重，大家就不用恐慌，就像人類也與流感共處了好幾百年。
隨著病毒不停變異以及擔心副作用，林應然坦言，許多民眾變得不太想打疫苗，但他也提醒，打疫苗仍有可能被感染，不過可以降低重症風險，高風險族群還是可以接種疫苗比較安心，沒有打疫苗的高風險族群則建議時常快篩，陽性時盡速吃抗病毒藥，降低重症發生機率，也可以配戴口罩預防感染。
林應然也提到，現在社區中仍有許多疾病在流行，除了新冠肺炎，還有流感、腸病毒、人類間質肺炎病毒、RSV病毒等，預防不二法門就是戴口罩、勤洗手。