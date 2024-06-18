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新冠疫情再升溫！兒科醫揭「病患翻倍長」　社區還有4病流行中

▲小兒科醫師林應然今（18）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，門診病患翻倍成長。（圖／接種疫苗示意圖，亞東醫院提供）
▲小兒科醫師林應然今（18）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，門診病患翻倍成長。（圖／接種疫苗示意圖，亞東醫院提供）

記者許若茵／台北報導

本土新冠疫情較上週升溫，小兒科醫師林應然今（18）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，門診病患翻倍成長，但變異越來越溫和，民眾不必過於恐慌，高危險族群則應多多快篩，若為陽性應盡早服用口服抗病毒藥物避免重症。

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疾管署今日表示，國內疫情上升且處流行期，上週(6/11-6/17)新增623例新冠本土確定病例(併發症)，較前一週(6/4-6/10)新增329例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增38例死亡病例，較前一週新增20例上升，累積死亡個案中65歲以上長者占90%。

新冠疫情持續升溫，林應然觀察，相較上個月，病患數量倍速成長，「跟上個月比起來是真的翻倍」，但不用太恐慌，因為大部分病患症狀都不嚴重，雖然快篩陽性，可是症狀就像呼吸道感染，喉嚨癢痛、咳嗽、流鼻涕、痠痛，有少數人會發燒，需要用到口服抗病毒藥物的僅有高風險族群。

林應然指出，目前國內主流變異株為JN.1，有部分為KP.2、KP.3變異株，這些變異株都是往比較溫和的方向突變，感染之後沒有太嚴重的症狀，傳染性雖然增加，但致病性在減少，症狀比較輕微，像是一般感冒或流感，大家要注意但不用過於恐慌，高風險族群則應篩檢，盡早發現盡早治療，避免發生重症與死亡。

林應然預估，這波疫情在暑假天氣熱後會逐漸緩和，屆時學校放暑假，人群聚集的機會減少，多數人會在戶外活動，疫情就會逐漸降溫，但病毒不會消失，「你不要期待它完全不見」，它會不斷突變、傳播，可是不會消失，只要它不嚴重，大家就不用恐慌，就像人類也與流感共處了好幾百年。

隨著病毒不停變異以及擔心副作用，林應然坦言，許多民眾變得不太想打疫苗，但他也提醒，打疫苗仍有可能被感染，不過可以降低重症風險，高風險族群還是可以接種疫苗比較安心，沒有打疫苗的高風險族群則建議時常快篩，陽性時盡速吃抗病毒藥，降低重症發生機率，也可以配戴口罩預防感染。

林應然也提到，現在社區中仍有許多疾病在流行，除了新冠肺炎，還有流感、腸病毒、人類間質肺炎病毒、RSV病毒等，預防不二法門就是戴口罩、勤洗手。
 

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