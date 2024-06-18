特企／低調冠軍強勢回歸！00915配息調高至0.7　把握這天最後買進

特企／arlink攜手momo 618年中慶　鋁框行李箱5折起

▲行李箱新星品牌arlink攜手momo 購物網在618 購物節祭出超殺優惠。（圖／品牌提供）
▲行李箱新星品牌arlink攜手momo 購物網在618 購物節祭出超殺優惠。（圖／品牌提供）

本報訊

行李箱新星品牌 arlink 攜手知名電商 momo 購物網，一年一度的 618 購物節祭出超殺優惠，要讓消費者買得開心、省得盡興！

行李箱全面 5 折起！限量旅遊配件加碼贈

arlink 行李箱首檔 618 購物節祭出 5 折起的超殺優惠，也包含新上市的「曜石銀」要讓消費者輕鬆入手高質感且性能十足的行李箱。活動期間，凡於 momo 購物網購買 arlink 任一款行李箱，即可享有 5 折起的優惠價格。

加碼贈送限量旅遊配件， 6 月期間於 momo 購物網購買 arlink 任一款行李箱，即可獲得限量旅遊配件，數量有限，送完為止。

滿額登記抽液晶觸控氣炸鍋

為回饋消費者的熱情支持，arlink 行李箱加碼推出滿額登記抽獎活動。活動期間，凡於 momo 購物網單筆消費滿 1,688 元，即可登記參加抽獎，有機會將 液晶觸控氣炸鍋 帶回家！名額共 3 名，每名得獎者可獲得一台液晶觸控氣炸鍋。

arlink 行李箱產品特色

arlink 多功能鋁框登機行李箱外型輕巧耐用，設計方便攜帶，無論走到哪裡都能輕鬆 carry。這款行李箱貼心設計了五大便利功能，包括摺疊杯架、手機支架、雙掛勾、內建 USB 充電孔以及 TSA 海關三碼密碼鎖，確保旅途更加順利舒適。

行李箱採用了優質的材質和設計，如鋁合金邊框、靜音萬向飛機輪、多段式鋁合金拉桿、德國拜耳 100% 純 PC 材質、彈性提把以及前開獨立空間，還有大容量的收納空間，在使用時更加安心。無論是 20 吋、24 吋、28 吋還是 30 吋的多容量前開式行李箱，arlink 都是旅遊外出的好選擇。活動期間，請至 momo 購物網搜尋「arlink行李箱」獲更多詳情。

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