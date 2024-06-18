新冠疫情升溫！KP.2成主流株傳播力增1.2倍　3大重點一次看

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疾管署說明，KP.2變異株又稱FLiRT變異株，為Omicron JN.1子代變異株，具數個點位突變，目前研究顯示KP.2的傳播力約JN.1的1.2倍，具成為主流變異株的潛力，惟致病力相對較低，世界衛生組織(WHO)於今(2024)年5月3日將KP.2列為監測中變異株(variant under monitoring，VUM)，現有資料顯示現有快篩與PCR等檢測工具仍可偵測到病毒。
🟡KP.2占比略升
疾管署監測資料顯示，近四週變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均JN.1占比分別為60%及54%，為國內主流株，惟近期占比緩降；另KP.2的占比則略升，分別為13%及27%；KP.3占比則持平，分別為9%及5%，持續監測變異株流行趨勢。
🟡打疫苗仍有效
疾管署指出，接種XBB疫苗仍能產生辨識JN.1系列變異株抗體；現有已核准藥物(PAXLOVID)仍持續有效。依全球共享流感數據倡議組織(GISAID)資料顯示，截至今年4月下旬， KP.2占全球新冠病毒變異株比例約11.4%，現已有29國上傳1,488組序列，其中以美國420組為多，其次為英國279組、印度239組、加拿大210組及澳洲92組，分布遍及歐、亞、美洲。
小兒科醫師林應然今（18）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時也提到，隨著病毒不停變異以及擔心副作用，許多民眾變得不太想打疫苗，打疫苗仍有可能被感染，但可以降低重症風險，高風險族群還是可以接種疫苗比較安心，沒有打疫苗的高風險族群則建議時常快篩，陽性時盡速吃抗病毒藥，降低重症發生機率，也可以配戴口罩預防感染。