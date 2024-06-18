混血星二代自招交過2任台男！曝致命1缺點 不忍了開轟：關你X事
延續三立二十多年來製作行腳節目精神，2024年三立台灣台以全新面貌，與必紅國際共同製作《Linking 368 Taiwan恁去台灣》，節目以走進台灣各地秘境為主題，27歲主持人黃鈺琳（奶黃）為美台混血兒，母親是來自美國的台灣媳婦歐陽姍，奶黃擁有精緻深邃的臉蛋，自招曾交過2任台灣男友，但目前單身，更直言有些台灣男生不太成熟，會問刺探隱私的問題，讓她忍不住心想：「關你屁事？」
記者吳昕蓓／台北報導
奶黃從youtube發跡，經常在頻道分享和家人的互動、旅遊，以中英文夾雜對話，因此被節目組看到，找來主持行腳節目，對此，她感到受寵若驚，對方聯絡她時，她還以為是碰上詐騙集團，在和媽媽討論之後，她也有猶豫過，因為節目一開就是6、7年，媽媽又常開玩笑催她結婚生子，讓她笑說感受到很大壓力，「她可能怕這個做完就生不了。」
奶黃透露和媽媽相處就像朋友，雖然媽媽是美國人，但教育方式偏向亞洲父母，「會管不要太晚回家、要做功課」，她是在台灣出生，但整個國小時期都待在美國，當在美國時，他們家會偏向亞洲風格，「媽媽覺得整個環境要講英文，吃的東西比較台式，回到台灣反而比較像美國生活，媽媽會想填補沒有的東西。」
奶黃直言自己最愛的台灣美食為珍珠奶茶、雞排，雖然在台灣待在那麼久了，能夠吃豬血糕、皮蛋等美食，卻還是無法習慣臭豆腐，「太臭了。」更表示因為爸爸信仰佛教，自己小時候吃素，連蔥蒜都不能吃，接下來她將在節目上嚐遍世界上的奇珍異食，面對昆蟲、蛇等食材，她也有點緊張。
奶黃也透露自己的感情史，「有交過台灣男朋友，當時也沒有認真交」，認為台灣男生比較貼心，會幫忙提東西、買衛生棉、接送，但一直沒遇到好對象，交往最長時間3個月，最短只有3天，感嘆有些台灣男生不太成熟，還會問她，「妳有跟幾個人過？」她就會在心裡想，「關你屁事」，還有人會以為她是混血兒就特別開放，隨意對她毛手毛腳，「但完全沒有。」
※【NOWnews 今日新聞
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