大元怕11年激情消失「買性感內衣誘惑鼓鼓」 他一句話閃到爆炸
34歲準北影女配角大元（林艾璇）和大7歲歌手鼓鼓（呂思緯）愛情長跑11年，3月男方在演唱會上求婚成功，不過小倆口遲遲沒登記，今（18）日大元與項婕如一起現身宣傳國片《愛的噩夢》，大元證實明年才會辦結婚，也承認會上網買性感內衣誘惑鼓鼓，重燃彼此的激情，鼓鼓則說：「只要是妳我都喜歡。」
記者楊穎軒／綜合報導
大元坦承，自己非常迷信，喜歡去算命，笑說和鼓鼓拖到現在還沒有去登記結婚的原因，就是因為有老師要她明年才能登記：「我們都說還在找日子，其實是老師告訴我，明年再結婚，鼓鼓其實一直想登記，但我說老師就說明年，所以他也很無奈。」
聊到與鼓鼓交往長達11年，大元說，如果兩人之間的激情消失，就要想辦法找回來，身邊姐妹曾經要她上網訂購各種漂亮、性感的衣服助興，她真的去買，「畢竟男生是視覺性動物」，至於鼓鼓則是很開心地說：「很漂亮，可以！」甚至直接放閃：「只要是妳我都喜歡。」
憑《愛的噩夢》入圍台北電影獎女配角，大元說，當天自己剛看完醫生，得知消息後一直強裝鎮定，但身體還是一直發抖，鼓鼓好像比她還興奮，一直想要幫她慶祝，本來婉拒未婚夫，最後被對方請吃飯，已經很滿足。
被問紅毯造型，大元和項婕如都已經定好裝，大元透露，會走比較性感的路線，但不會給鼓鼓看，她笑說：「如果我是性感的就不會給他知道，因為他會給我很多不好的反饋！」電影《愛的噩夢》7月12日全台上映。