大聯盟週報Week11／山本由伸、貝茲同日掛傷　王建民前隊友創紀錄

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周日的比賽中，大谷翔平在道奇球場對堪薩斯皇家先發投手辛格（Brady Singer）敲出2支陽春全壘打，相隔超過40天以來的單場雙響砲幫助球隊以3比0獲勝。上周6場出賽中， 大谷敲出4發全壘打，20打數6安打， 貢獻5打點，火力已有回溫，目前累積19轟，打擊率0.309，OPS（上壘率+長打率）0.976。
只是大谷雙轟居然不是洛杉磯道奇隊官網的頭條，因為光是周日這一天，就被先發投手山本由伸進傷兵名單和開路先鋒貝茲左手骨折的消息給佔滿了。
山本由伸在周六的比賽中，對皇家先發只投2局無失分就因右肩三頭肌緊繃而退場，周日進行進一步檢查後，確定是右肩旋轉肌拉傷，12年3.25億美元合約的投資非同小可，道奇馬上將他放進15天傷兵名單。
貝茲在周日的比賽中，於7局下被皇家後援投手艾塔維拉（Dan Altavilla）一記一顆97.9哩（157.5公里）的速球砸中左手，當場倒地痛呼，道奇立即將他換下場，事後確定是左手腕骨折。
兩位投、打大將傷退，缺席的時間都不會太短，但道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）並不悲觀，至少貝茲無需開刀，只是沒有歸隊時間表，羅伯茲認為貝茲不至於球季報銷，但至少缺席兩個月應該是免不了的，貝茲拚國聯MVP基本上已經沒希望了。
山本的回歸時間也難以評估，羅伯茲說：「他可能數周不會投球，要等到受傷部位恢復。」按推測也是休兩個月起跳，但道奇同樣認為他本季還有機會出賽。
連兩天同局三振道奇前3棒 竟是王建民唯一的現役前洋基隊友
道奇前3棒打者貝茲、大谷翔平和佛瑞曼（Freddie Freeman）都是曾經拿下年度MVP的強打，因此這個組合幾乎可以說是大聯盟史上最出色的前3棒，那麼身為對方投手的最高境界可以說是在同一局中連續三振這3位強打，照理來說這幾乎是不可能的事，但就是有人辦到了，而且是連續兩天。
到底是誰做了這件事？說起來或許讓人難以置信，竟然是德州遊騎兵39歲牛棚投手羅伯森（David Robertson），他還是王建民昔日洋基隊友中，唯一的現役球員。
美國時間6月12日，羅伯森在8局下球隊3比1領先時登板，面對貝茲、大谷都是3球三振，最後是用了6球讓佛瑞曼揮空吞K。隔天又是8局下，比數也一樣，羅伯森先釀成無人出局一、三壘有人的危機，然後他幾乎是複製前日投球內容般，連續3球三振貝茲和大谷，最後再5球K掉佛瑞曼。
大聯盟史上只有一個人能在同一局中三振這3位打者， 羅伯森不只做到了，還連續兩天完成，而且這6次三振全都是揮空造成，賽後他淡淡地表示，這不是重點，最重要的是球隊贏球了。
「我的意思是，他們付費讓我來投球，」羅伯森在12日賽後說，「我就是負責做這件事的，不管誰進到打擊區，我都是被雇來解決他們的，他們當然也會試圖從我身上得分。所以我不會想太多，必須拿到3出局，就必須拿出我最好的表現。」
3位年度MVP中，最讓羅伯森頭疼的是佛瑞曼，在此之前，兩人生涯交手紀錄是4打數4安打，外加一次四壞球，羅伯森笑說自己前次解決佛瑞曼已是對方還是亞特蘭大勇士隊球員的事，而且是在春訓時發生。他對大谷倒是投得輕鬆俐落，兩天都是以「卡特球、卡特球、指叉球」來完成三振。
過去2年擔任過4支國聯球隊終結者的羅伯森， 今年重返美聯，加盟遊騎兵，擔任投第8局的布局投手，出賽28場拿下14中繼，防禦率3.19，在31局中投出46次三振。生涯則是出賽821場，中繼和救援成功都是176次，防禦率2.91。
幹掉宿敵的最佳方式 紅襪單場9盜刷新隊史紀錄
「對於某些球隊來說，這就是他們的DNA，這就是他們比賽的方式。」周日在波士頓芬威球場，作客的紐約洋基總教練布恩（Aaron Boone）在球隊以3比9輸給紅襪後，無奈地說著。
與宿敵系列賽的最後一戰，紅襪充分展現年輕腿快的天賦，全場完成9次盜壘成功，超越1940年9月29日對費城運動家的單場8盜，刷新隊史紀錄，布恩說的自然是這件事，「紅襪有很多速度快的選手，這就是他們現在打球的方式。」
紅襪本季建構一個年輕化、具活力的新球風，破紀錄當晚，總教練柯拉（Alex Cora）說：「我自然期待我辦得到，我們要挑戰極限。」賽後，紅襪以團隊69盜超越堪薩斯皇家隊1次，高居美聯之冠，但在全大聯盟僅排名第5，目前已有國聯的紅人、釀領人和國民突破百盜。
9盜中，26歲的菜鳥游擊手漢彌爾頓（David Hamilton）一個人就包辦4次，他也成為繼艾斯貝瑞（Jacoby Ellsbury，2013 年5 月30 日以單場5 次盜壘成功保有隊史紀錄）和已故球星雷米（Jerry Remy）之後，隊史第3位單場4盜的選手。另外，杜蘭（Jarren Duran）完成兩盜，拉斐拉（Ceddanne Rafaela）、史密斯（Dominic Smith）和道貝克（Bobby Dalbec）各1盜。
能破紀錄，甚至贏球，可能得歸功於一位帳面上看不出來的人物，7局上，紅襪僅以4比3領先，洋基無人出局攻佔滿壘，紅襪換上右投手凱利（Zack Kelly），拿手的橫掃球（sweeper）大發神威，先是連續三振兩位右打者托雷斯（Gleyber Torres）、崔維諾（Jose Trevino），最後讓曾經拿過國聯與美聯打擊王的拉梅修（DJ LeMahieu）擊出中外野飛球出局，驚險過關。
看著凱利完成不可能的任務，紅襪開路先鋒杜蘭說：「我在左外野喊到幾乎沒聲音了。」隨後紅襪在7局下攻3分、8局下得2分，並且又完成3次盜壘成功，成就一個贏球的瘋狂紀錄夜。
大聯盟裁判涉賭
今年大聯盟領域相關人士下注賭球的案例卻一再出現，大谷翔平前翻譯水原一平在非法投注中輸掉數百萬美元，並坦承竊取大谷1700萬美元，2周前聖地牙哥教士隊內野手馬卡諾（Tucupita Marcano）涉嫌在效力匹茲堡海盜隊期間下注包含自己球隊的大聯盟賽事，遭到終身禁賽，而這一次卻是裁判出了事。
大聯盟在美國時間上周五表示， 裁判霍伯格（Pat Hoberg）因違反聯盟賭博規則而受到紀律處分，在考慮上訴期間，他將被禁止參與今年球季的賽事。霍伯格因此成為史上唯一一位因賭博相關問題而受到紀律處分的裁判。
霍柏格並不是什麼名不見經傳的裁判，雖然他在2017年才成為全職的大聯盟裁判，但評價一直頗高，2022年世界大賽中擔任主審的表現甚至被裁判專頁網站umpscorecards.com評為滿分，會涉賭讓人相當意外。
大聯盟發言人凱普林（Glen Caplin）表示，在上訴懸而未決期間，無法提供更多細節。而霍柏格自從去年季後賽以來就未曾再執法，他在發給ESPN的聲明中提到，「我將成年生活都奉獻給了裁判職業，棒球誠信對我來說至關重要，我期待上訴程序，很感謝大聯盟裁判協會在上訴中支持我。」
大聯盟的聲明中提到，在今年春訓中開始對霍柏格可能違反相關博彩政策的行為進行調查，「雖然大聯盟的調查沒有發現任何證據表示霍伯格先生執法的比賽受到任何形式的損害或操縱，但大聯盟認為紀律是必要的。」
在此之前，大聯盟尚未有過任何裁判因違返運動博彩條例而受罰的案例，而在北美職業運動中，NBA裁判唐納吉（Tim Donaghy）曾在2007年坦承因出於投注目的而分享內幕消息，最終在監獄待了 15 個月。