特企／不能錯過最潮水上運動　快艇滑水國際賽事

其中，由ES WAKE俱樂部贊助的選手Miya（王庭安），在Amateur Female Surf組別中獲得了第二名。另一名ES的小小選手劉宇昊（Yu hao liu），又名Markus，則在同組別中獲得了第三名。此外，極限CEO楊長峰（Teddy Yang）在Masters Men組別中獲得第三名，Bolong Cafe的主理人李杏純（Shirley）在Masters Women Surf組別中贏得第三名。值得一提的是，這些選手都是本次賽事策劃總監塔塔教練（陳羽榛）的指導選手。
CWSA 理事會主席Jon Shields亦於賽後第一時間親自從美國致電策劃總監塔塔本人。他表示透過全程觀看Candy Cup直播並線上參與賽事全程後非常的感動，表達本次台北Candy Cup活動精采程度讓在今年度美國、歐洲以及日本的賽事直播顯得黯然失色。並反覆強調，這是他第一次看到如此精彩的賽事規劃以及這麼具有娛樂觀看效果的滑水賽事，也希望讓全世界更多的觀眾與選手們都能夠注意到台北這次在國際划水運動界一舉完成的新里程碑。
賽後訪談活動會場中，亦有許多參賽的選手表示，這是他們參賽以來參加過最棒的比賽之一，堪稱“The Best event they have ever been.”因為，這場台北的賽事更像是一場滑水人的Party。場上呈現的是國際選手們的超高水準和賽事設備的國際頂尖規格；場下則提供了絕佳的觀賽氛圍，讓不管是在場上的選手，還是場下的觀眾們，都能盡情享受這場賽事。這對一場職業賽事來說是一個巨大挑戰，從比賽用船到直播團隊，在在讓國際的浪手們體驗到台北河流驚艷世界的美，每個細節都必須精心規劃，不得不令人期待明年國際賽事的到來。
策畫總監塔塔教練表示，「台灣的滑水人口不斷增加，水準也逐漸提升，但大多數人無法親眼目睹國際賽事的高水平表現。於是，我決定策劃2024 The CWSA Candy Cup，邀請各國頂尖選手參與，讓台灣的滑水愛好者與台北都市喜歡戶外運動的同好們都能親眼見證這項競技運動的精彩。」賽事圓滿結束，塔塔教練的努力讓台灣的滑水迷們大開眼界，驚嘆於滑水運動的刺激和高超技巧，絕對是2024年夏天的台北你不能錯過的潮流戶外運動，更多的相關資訊，可連結ig帳號：@tatawakesurf。
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