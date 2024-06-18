Pritchard驚天一投刷新NBA冠軍賽最遠紀錄 卻被調侃只會在Logo投
年僅26歲的替補後衛Payton Pritchard在總冠軍賽G5，再度用一記超遠「Logo Shot」讓球迷記住他的名字。根據統計，這次投籃距離是近25年來最遠的總冠軍賽進球。
記者廖聿偉/綜合報導
Payton Pritchard在總冠軍系列賽G2，也曾在投進過超高難度的壓哨「Logo Shot」三分球，此役G5距離更遠，讓塞爾提克主場陷入瘋狂。
Pritchard的這記三分球為波士頓第二節的39分畫上了句號，並且在上半場結束時幫助球隊以67：46大幅領先。17年職業生涯中首次奪得NBA冠軍的老將Al Horford說，「Pritchard命中Logo Shot後，清晰地感受到獨行俠士氣非常低落。」
球迷調侃Pritchard只會投Logo Shot
「感覺太美妙了！」Horford說，「他命中了那球，我當時瞥一眼獨行俠的狀態，證明已經摧毀對方士氣，而我們情緒則被鼓舞至最高點！」
不過也有球迷調侃，Payton Pritchard似乎只會投Logo Shot，冠軍賽他扣除兩顆大號三分球外，其餘三分球是15投1中，然而Logo Shot是2投2中。