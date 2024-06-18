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Pritchard驚天一投刷新NBA冠軍賽最遠紀錄　卻被調侃只會在Logo投

▲Payton Pritchard再度投進超遠「Logo Shot」，讓全場球迷陷入瘋狂。（圖／美聯社／達志影像）
▲Payton Pritchard再度投進超遠「Logo Shot」，讓全場球迷陷入瘋狂。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

年僅26歲的替補後衛Payton Pritchard在總冠軍賽G5，再度用一記超遠「Logo Shot」讓球迷記住他的名字。根據統計，這次投籃距離是近25年來最遠的總冠軍賽進球。

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Payton Pritchard在總冠軍系列賽G2，也曾在投進過超高難度的壓哨「Logo Shot」三分球，此役G5距離更遠，讓塞爾提克主場陷入瘋狂。

Pritchard的這記三分球為波士頓第二節的39分畫上了句號，並且在上半場結束時幫助球隊以67：46大幅領先。17年職業生涯中首次奪得NBA冠軍的老將Al Horford說，「Pritchard命中Logo Shot後，清晰地感受到獨行俠士氣非常低落。」

▲塞爾提克替補後衛Payton Pritchard此戰總冠軍賽G5，再度在第2節結束前投進超高難度的壓哨三分球，幫助塞爾提克半場打完取得多達21分領先。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克替補後衛Payton Pritchard此戰總冠軍賽G5，再度在第2節結束前投進超高難度的壓哨三分球，幫助塞爾提克半場打完取得多達21分領先。（圖／美聯社／達志影像）
球迷調侃Pritchard只會投Logo Shot

「感覺太美妙了！」Horford說，「他命中了那球，我當時瞥一眼獨行俠的狀態，證明已經摧毀對方士氣，而我們情緒則被鼓舞至最高點！」

不過也有球迷調侃，Payton Pritchard似乎只會投Logo Shot，冠軍賽他扣除兩顆大號三分球外，其餘三分球是15投1中，然而Logo Shot是2投2中。


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