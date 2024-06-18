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打擊詐騙！Meta推金融廣告主驗證　助民眾一眼識別背後出資者

▲美國社群媒體平台臉書(Facebook)的母公司Meta。 (圖:Pixabay)
▲美國社群媒體平台臉書(Facebook)的母公司Meta。 (圖:Pixabay)

記者鄭妤安/台北報導

為了增加金融服務業廣告的透明度，同時促進消費者安全，Facebook（臉書）母公司Meta今（18）日表示，自6月初起，Meta將在台灣將陸續開始要求金融服務業廣告主完成驗證程序，未來，民眾若滑到金融服務業廣告時，即可點選廣告上的出資者與受益者，進一步瞭解詳細資訊，判斷該則廣告是否值得信賴。

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為打擊詐騙，Meta透過AI技術與內容管理團隊執行政策，偵測及處置Facebook和Instagram平台上數百萬則內容，並不斷優化採取應對措施。為了提升廣告的透明度並促進消費者安全，Meta自6月初開始，已逐步要求鎖定台灣消費者的廣告主，在刊登任何金融商品或服務廣告之前，需要先驗證廣告的受益者和出資者。

若是出資者與受益者相同，則僅需要驗證該廣告的受益者。這些廣告主也必須於所有金融商品與服務廣告上，揭露廣告出資的個人或組織的名稱，才能讓該則廣告遞送給台灣的消費者。

未來民眾若滑到金融服務業廣告時，可點選廣告上的出資者與受益者，進一步了解詳細資訊，判斷該則廣告是否值得信賴。

除了要求金融服務業廣告主需完成驗證，並提供工具給消費者辨識廣告資訊外，Meta今年還正式推出「反詐騙中心」，以一站式指引提供給大家預防詐騙的相關工具與資訊，讓民眾預先建立面對詐騙時的基礎概念。

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