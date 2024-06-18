伴選手勇敢逐夢　康裕成促成郡都集團捐贈行李箱

高苑工商、陽明國中與東光國小即將出國比賽為國爭光，在高雄市議會議長康裕成的媒合下，促成郡都集團捐贈師生50個印有高雄意象的行李箱，今（18）日在高雄市議會舉行「高雄市學生選手出國參賽行李箱捐贈活動」，康裕成直說「帶這咖出去一定穩贏的」，期許高雄小將滿載而歸。
記者陳美嘉／高雄報導
郡都集團為落實社會企業責任長期從事公益，分成「長者關懷」、「孩童教育」、「毛小孩贊助」、「社區關懷」與「公部門教育關懷」5大領域。郡都集團董事長唐承今日親自出席捐贈活動，他指出，此次透過旗下「天德濟善集團」贊助參賽選手行李箱，看著選手努力朝向夢想拚搏，如同郡都集團成立過程，以「超越極限．成就極羨」精神，期勉選手能不斷挑戰自我超越自己，達成自我實現目標，而此次以具高雄意象行李箱為禮物，讓選手從家出發，帶著它們為國爭光，安全返國圓滿回家。
高苑工商棒球隊勇奪「113年王貞治盃國銓青棒錦標賽」冠軍，將代表台灣參加位於印尼的美國小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽；陽明國中與東光國小手球隊分別贏的「112年全國手球錦標賽」U12、U15女子組冠軍，同樣將代表台灣前往參加2024瑞典哥德堡芭蒂利國際手球賽為國爭光。
康裕成說，行李箱不僅提供實用的旅行配備，也象徵企業對學校體育的支持與鼓勵。此次特別積極媒合學校受贈行李箱，不僅有助於提高運動員的士氣，更有助於城市體育的發展，感謝郡都集團嘉惠莘莘學子。
高市府教育局長謝文斌感謝郡都集團取之社會用之社會的企業精神，表示高雄市重視基層體育發展，積極研訂各項計畫與辦法，提供學校運動團隊所需的資源，如學生參賽補助、個人體育獎勵金、獎勵重點賽事成績優異學校補助計畫等。此外，亦積極提升學生運動環境與訓練資源，幫助學生們在各項賽事中取得更好的成績。