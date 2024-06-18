名家論壇》黎榮章／賴政府上任滿月聲量揭曉　卓內閣好感度如何？

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賴清德就職後的幾波聲量高峰，包括就職當天的就職演說，單日聲量8.6萬則、5月24日立院續審國會職權修法，單日聲量4.4萬則，賴清德深夜在臉書貼文，感謝場外群眾及民進黨團，強調要「共同捍衛民主價值」。但時序進入6月後，國會職權修法通過，賴清德不再親上一線發聲，他除了在六四當天貼文，強調「唯有民主自由能保護人民」，讓他單日聲量破萬，其他聲量表現都不太突出，6月份起平均每日聲量只有7.8千則。
蕭美琴就職至今，聲量相對高的是5月26日，當天她出席臺灣皮膚科醫學會春季學術研討會開幕活動，適逢WHA開會期間，她強調台灣有意願與能力成為全球衛生體系一分子，不該被排除在外；此外，當天也是MLB奧克蘭運動家的「舊金山台灣日」，蕭美琴的預錄影片在運動家主場播放，也引起討論，當天聲量達到2.2千則。
至於行政院正副閣揆卓榮泰、鄭麗君這段時間的網路聲量表現如何？卓榮泰總聲量8.3萬則、鄭麗君3.4千則，好感度卓0.34、鄭0.57，時序進入6月，立法院總質詢登場，加上每周的行政院會，卓榮泰有一定的曝光度，聲量比不必上台備詢的鄭麗君高出許多。不過，觀察卓、鄭的網路聲量趨勢高峰和熱門話題，可發現兩人都是以「被動聲量」為主，在5月立院為了國會職權修法爭議不休時，鄭的聲量高峰來自於黃國昌向她邀戰，要和鄭麗君、林佳龍辯論國會改革法案。
卓榮泰的聲量高峰先是5月31日他受邀赴立院施政報告，當日聲量1萬則，再來是6月7日朝野為覆議案口角，國民黨團總召傅崐萁嗆「覆議沒過閣揆下台」，卓榮泰因為被針對，當日聲量也攀上高峰，達到1.5萬則，但兩次的聲量高點都不是卓自己創造的議題。
除了正副閣揆，卓內閣的其他部會首長網路聲量表現如何？排名前十的閣員由依序是國防部長顧立雄4.6萬則、經濟部長郭智輝1.5萬則、外交部長林佳龍1.5萬則、海委會主委管碧玲0.8萬則、內政部長劉世芳7.5千則、衛福部長邱泰源5千則、NCC主委陳耀祥4.9千則、勞動部長何佩珊4.4千則、文化部長李遠3.7千則、交通部長李孟諺2.8千則。
顧立雄不只是內閣聲量最高，他在內閣聲量Top 10當中的好感度有0.46排名第二，僅次於李孟諺的1.04，顧立雄上任後推動一系列國軍制度革新，放寬多項軍中管理措施，取消形式主義的程序，包括刺槍術、踢正步等，讓基層一片叫好。聲量第二的郭智輝，則不如顧立雄風光，郭智輝原就有一定的社會知名度，而他上任以來對許多議題勇於發表看法，屢引發討論，尤其他被認為在核能議題上與民進黨一貫立場不同，成為爭議焦點。
林佳龍聲量排名第三，林佳龍本來就是內閣成員當中相當突出的一員，具有準閣揆聲量，加上他因為過去曾提出國會調查權的修法，在立院爭論國會職權修法期間，屢被提出討論，讓他聲量衝高。至於聲量排名第四的管碧玲，值得注意的是她的好感度相當低，只有0.27，管碧玲與前三名閣員不同，她是從蔡政府時期續任至今，原本就累積有一定的知名度，加上最近金廈海域爭議頻傳，中共船舶又頻闖我禁限制海域，以及令國人震驚的陸艇長驅直入淡水河口，首都防衛大破功，這些討論延續至今，也都嚴重影響了管碧玲的好感度。
賴清德與行政團隊就職滿月，一如外界預期，在立院三黨不過半、朝小野大的情況下，政治焦點多在國會，因此正副總統、內閣聲量都不太突出，賴清德和行政團隊也沒有積極上菜，主動創造議題，若後續政局持續依此發展，賴清德沒辦法掌握議題主控權，恐怕會執政得相當辛苦。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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