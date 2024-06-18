約「6網美」泳池出外景超嗨！小鐘一到現場看傻眼：嚇到魂快沒了
藝人小鐘（鐘昀呈）出道多年，是前男子團體「咻比嘟嘩」成員，在團體解散之後，他也逐漸轉型為諧星通告藝人跟主持人，憑著搞笑風格和幽默風趣的個性，獲得許多粉絲支持與喜愛。而小鐘在演藝圈中也算是見過各種大風大浪，沒想到某次錄外景節目時，製作人邀請了6位網美來錄影，他在現場卻一位都沒看到，疑惑的說：「奇怪，怎麼那麼多大嬸在那邊化妝？怎麼那些妹都還沒來？」沒想到得知真相後，讓小鐘嚇到魂都快沒了。
記者洪生儒／綜合報導
小鐘上節目《11點熱吵店》錄製「網美網帥在路上竟認不出來！？」的主題單元，他大方分享自己某次出外景節目錄影的經驗，製作人邀請了6位網美一起玩遊戲，沒想到到了現場梳化的地方時，看到一堆大嬸在化妝，遲遲不見正妹們，小鐘看著那些大嬸心想，「覺得有點熟悉又不大熟悉」。
後來製作人趕緊將小鐘拉到一邊，並向他解釋：「我也不知道現在這些網紅修圖修得這麼厲害，不管是臉或是身體，整個都修超大。」雖然發現網美修圖修過頭，但製作人依然拜託小鐘等一下玩遊戲的時候，還是要做一下效果，「你還是要表現出很哈她們的感覺！」
小鐘坦言，其實自己一開始聽到製作人設計「兩個人抱著擠破氣球」的橋段，心裡是很開心的，但是實際錄影玩著其他遊戲時，他背著其中一位女生，要挑戰走過泳池裡面的浮板，結果走到第二塊浮板他就自己沉入池底。小鐘尷尬的心想著：「怎麼會差這麼多！」從來沒想過製作單位會一次邀來6位對比這麼大的網美，讓小鐘嚇得直呼：「想不到一次發了6個大魔王，我真的嚇得魂都沒有了，真的認不出來！有的女生素顏跟完妝真的差很多。」