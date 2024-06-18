高中學力鑑定10月登場　考生檢附身障證明獲加25%成績

教育部國教署表示，自學進修高級中等學校畢業程度學力鑑定考試每年舉辦1次，其中普通型及技術型高級中等學力鑑定10月6日舉行，技術型高級中等學力鑑定則於10月20日辦理，皆為名費報名，通過鑑定的人即可獲得高中畢業程度學力資格。
我是廣告 請繼續往下閱讀
國教署提到，普通型高中學力鑑定考試8月16至19日報名，應考人得親自或以委託書委託他人方式報名，並且親自填寫報名表，通訊報名概不受理；技術型高中學力鑑定考試8月26至9月13日報名，採用現場報名、通訊報名，現場報名受理時間依照簡章規定，通訊報名9月10日截止。
國教署表示，普通型高中學力鑑定考試科目包括國文、數學、英文、自然學科（物理、化學、生物及生活科技）、社會學科（歷史、地理及公民與社會）等5科，至於技術型高中學力鑑定考試科目包括國文、英文、生活領域學科（計算機概論、生涯規劃及法律與生活）等3科。
有關計分方式，每科滿分皆為100分，均以60分及格，考生若持有效期限身心障礙證明、各級主管機關「特殊教育學生鑑定及就學輔導會」開立有效期限內的中等教育階段身心障礙學生鑑定證明，各科成績均可獲加25%。
國教署表示，高中鑑定考試制度幫助落實鼓勵失學國民自學進修，透過自我實踐提升社會競爭力，也更利於工作與升學需要。