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高中學力鑑定10月登場　考生檢附身障證明獲加25%成績

▲113學年度自學進修高級中等學校畢業程度學力鑑定考試10月舉行，報名費用全免。（示意圖／Pexels）
▲113學年度自學進修高級中等學校畢業程度學力鑑定考試10月舉行，報名費用全免。（示意圖／Pexels）

記者林則澄／台北報導

113學年度自學進修高級中等學校畢業程度學力鑑定考試10月舉行，其中普通型高中學力鑑定考試科目5科、技術型高中學力鑑定考試科目3科，每科滿分100分，60分即為及格，全部免報名費。另外考生若是檢附身障證明，各科成績均可獲加25%，通過鑑定者可獲得高中畢業程度學力資格。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育部國教署表示，自學進修高級中等學校畢業程度學力鑑定考試每年舉辦1次，其中普通型及技術型高級中等學力鑑定10月6日舉行，技術型高級中等學力鑑定則於10月20日辦理，皆為名費報名，通過鑑定的人即可獲得高中畢業程度學力資格。

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國教署指出，今年普通型高中學力鑑定考試共分6個考區，技術型高中學力鑑定考試則是3個考區，有關簡章索取、報名及考試地點等事宜應為同一考區，不限戶籍或居住地，考生自行評估就近報考。

國教署提到，普通型高中學力鑑定考試8月16至19日報名，應考人得親自或以委託書委託他人方式報名，並且親自填寫報名表，通訊報名概不受理；技術型高中學力鑑定考試8月26至9月13日報名，採用現場報名、通訊報名，現場報名受理時間依照簡章規定，通訊報名9月10日截止。

國教署表示，普通型高中學力鑑定考試科目包括國文、數學、英文、自然學科（物理、化學、生物及生活科技）、社會學科（歷史、地理及公民與社會）等5科，至於技術型高中學力鑑定考試科目包括國文、英文、生活領域學科（計算機概論、生涯規劃及法律與生活）等3科。

有關計分方式，每科滿分皆為100分，均以60分及格，考生若持有效期限身心障礙證明、各級主管機關「特殊教育學生鑑定及就學輔導會」開立有效期限內的中等教育階段身心障礙學生鑑定證明，各科成績均可獲加25%。

國教署表示，高中鑑定考試制度幫助落實鼓勵失學國民自學進修，透過自我實踐提升社會競爭力，也更利於工作與升學需要。

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