「古裝男神」許凱化身霸總漲粉90萬！直球告白楊紫羞全世界在圍觀
「古裝男神」許凱在《承歡記》換上西裝、扮演冷漠毒舌、處處要強的霸道總裁「姚志明」，帥氣逼人的造型和前後反轉的精湛演技也讓他收穫近90萬粉絲，他和楊紫首次搭擋，被問到印象最深刻的回憶時，許凱笑說：「姚志明（角色）在觀光巴士上向麥承歡（楊紫角色名）的那段告白戲，大家好像都很喜歡，但其實那是在上海外灘拍的，當下真的感覺全世界都在圍觀，真的是『社死』。」
記者林奕如／台北報導
許凱之後也補充說到現代戲和古裝戲最大的不同，「因為我們拍慣了古裝，都是大悲、大痛、大BE，可能會覺得現代戲好像沒什麼重點，但我後面才發現這就是『生活』，是要自己在生活中尋找屬於自己的那份快樂。」
許凱被問到自己和角色最大的差別時，他說：「姚志明前期就是冷漠的霸總，後面因戀愛變成陽光少年，但其實他的陰暗、刻薄、自私自利的一面，都源自於他的原生家庭，這都是他的一種保護色。」
許凱也說，雖是和楊紫第一次合作，但開拍之前就已經認識對方了，「合作起來當然就是意料之中的專業和敬業，劇中承歡永遠都是積極陽光正能量，我覺得楊紫對待工作也非常積極、認真，是很可愛又很有禮貌的女孩。」
《承歡記》改編自亦舒同名小說，劇情講述出身於上海的女孩麥承歡（楊紫 飾），原與男友辛家亮（牛駿峰 飾）論及婚嫁，兩人卻因家庭背景懸殊，加上麥母過度干涉導致分手。爾後楊紫和姚志明（許凱 飾）因工作相識，從職場夥伴變成戀人，兩人全新CP感，不少粉絲也敲碗希望能二搭演出。