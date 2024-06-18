賴清德聲望重挫！她預言「還不是谷底」：降越多越槓到底
總統賴清德上任至今已快1個月，台灣民意基金會針對其聲望進行民調，結果顯示，4成8民眾大致贊同賴清德總統處理國家大事的方式，2成6不贊同，這代表賴清德上任第一個月，只獲不到半數人民的支持，與上月相比，大幅下降9.8個百分點。對此，國民黨前立委鄭麗文分析原因，並預言賴清德的聲望未來會流失得更為嚴重，不過依照他的個性，民調降越多，他越會槓到底，以此證明自己是對的。
記者王德蓉／綜合報導
根據台灣民意基金會民調顯示，二十歲以上台灣人中，4成8大致贊同賴清德處理國家大事的方式，2成6不贊同，1成8沒意見，8.3%不知道。這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是賴清德上任第一個月，只獲不到半數人民的支持，且上任不到一個月，流失近200萬人支持，是一個嚴重的警訊。
鄭麗文今（18）日在節目《大新聞大爆卦》表示，上任第1個月支持度就掉了近10%，實屬不易，但這還不是谷底，未來賴清德的聲望會流失得更為嚴重，不過依照他的個性，民調降越多，他越會槓到底，以證明自己是對的，結果就是降更多，「這就是台灣未來4年」。
鄭麗文分析賴清德支持度驟降原因，就是因為百姓對他的性格和處理事情的方式不抱有任何期待，賴清德在國會改革議題上與在野黨硬槓，520就職演說又提兩岸互不隸屬，導致ECFA項目被中止，大陸甚至實施「聯合利劍-2024A」環台軍演，「他硬要跟所有人槓到底」，中間選民因此對新政府大失所望，結果就是支持度掉了近10個百分點。