全國國中男生公費施打HPV疫苗！邱泰源給承諾：最快2025年上路
女性子宮頸癌、男性頭頸癌等癌症與人類乳突病毒（HPV）感染相關，世界衛生組織（WHO）倡議90%女性於15歲前接種人類乳突病毒（HPV）疫苗，並在政策可行下，建議納入青少年男生為接種對象。今（18）日立院李彥秀質詢時指出，部分縣市已經有提供國中男性公費接種HPV疫苗，盼能讓全國國中男性都可以公費接種；對此，衛福部長邱泰源表示，內部討論已經編入預算，最快2025年可以取得經費，以提供全國國中男性接種HPV疫苗。
記者孫唯容／綜合報導
李彥秀表示，目前全世界58個國家都以公費疫苗讓國中男性接種HPV疫苗，在台灣雲林、澎湖、嘉義也有提供國中男性公費接種，台北市長也將於今年9月起執行，希望不要有城市落差，全國是否有機會能一致。邱泰源答詢時回應，目前討論已經將國中男生納入公費補助接種HPV疫苗，目前已經編入預算，最快2025年可以取得經費來提供施打。
李彥秀續指，疾管署5月28日起短期開放50至64歲公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗，是否能評估未來50歲以上都可以公費接種，高風險對象能否也能提供13價、23價的公費疫苗？邱泰源則表示，這些建議都很好，對國人健康也是正向的，未來將會好好研議。
另外，由於俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹疫苗費用高昂，一劑6千、第二劑要8千，李彥秀也詢問衛福部是否能先從中低收、高風險群可以做公費接種？對此，邱泰源表示，會請專家研議可以做的方向。