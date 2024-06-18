北捷再爆博愛座糾紛！老翁掌摑男子逼讓座 乘客嗆：再活也沒幾年
台北捷運再度發生博愛座糾紛！今（18）日下午1點多，75歲王姓老翁搭乘松山新店線前往中正紀念堂站，發現29歲尹男坐在博愛座上，要求對方讓座給自己，尹男腹部不舒服拒絕，王姓老翁不滿朝他大罵「沒教養」，附近數名旅客看不下去幫尹男說話，一名短髮女子嗆老翁「你再活也沒幾年」，老翁一氣之下對尹男動手呼巴掌，兩人皆在中正紀念堂站下車，捷運警察隊趕抵現場後，尹男要求提告。
記者孫唯容／綜合報導
今天下午1時許，王姓老翁搭乘松山新店線前往中正紀念堂，上車後發現尹男坐在博愛座上休息，王姓老翁對其要求讓座，不過尹男表示拉肚子身體不適，自己也需要博愛座，老翁不接受尹男說詞，朝尹男破口大罵，痛批他「不讓座」、「沒教養」、「爸媽怎麼生的」。
周邊旅客見狀紛紛站出來，替尹男發聲音，要求老翁停止辱罵行為，站在旁邊的女子對老翁表示「你再活也沒幾年，一定要做這樣的事情嗎？」，另一名女子則稱「丟不丟臉這麼老了？」老翁則反駁「我做什麼丟臉的事？」眾人吵成一團，老翁氣憤下動手甩尹男巴掌，其他旅客見狀協助報警。
台北市捷運警察隊指出，今天13時25分許，有民眾在車廂內因博愛座發生糾紛，王姓老翁於公館站上車，在往中正紀念堂站站途中車廂內，見年輕人坐於博愛座上使用手機，向其要求讓位，不過該名年輕男子陳述，因為自己拉肚子不舒服需要位置，無法讓座，雙方發生糾紛，王姓老翁用雙掌合擊男子左右太陽穴部位，於中正紀念堂站下車處理，雙方互提傷害告訴。