越南胡志明房租費增15%！因房源數量降至15年以來新低
越南經濟近幾年來快速發展，大城市如河內或胡志明市的生活成本也逐漸上升。今年越南胡志明市的房租增加5%至15%，原因是供給量大幅下降，市場上的房源數量達到15年以來新低。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，住在胡志明市的男子天明（Thien Minh）近期剛搬入新房，因為他原本租屋處的房東將租金比去年提高了 12.8%，達到每月 2,200 萬越南盾（約 865 美元、約新台幣27680元），他算了一下發現，還不如貸款買一棟郊區的新房子，每個月付貸款，長期下來的費用都比在市區租房的支出少。
越南房地產仲介洪富（Hoang Phuc）指出，胡志明市中高階公寓的租金比起去年上漲了10%至15%，部份區域的租金更是劇烈上漲，因為房源數量供不應求，例如胡志明市第四區的租金上漲17%，而Phu Nhuan區的租金更飆升至28%。
根據《CNBC》，仲量聯行 (JLL）的亞太區執行長羅迪·艾倫（Roddy Allan）表示，越南胡志明市、印尼雅加達、泰國曼谷和菲律賓馬尼拉是亞洲發展中國家租金成長顯著的四個城市。
胡志明市租金上漲的原因在於房源量下降，而想居住的人卻越來越多。在地房地產指出，上季度僅有500間新公寓在出租，房源數量比起歷年同期下降了83%，是15年以來最低的紀錄。