愛莉莎莎自爆上房仲課「鋪好路了」！勤學畫面曝光：買賣3間都賺
網紅愛莉莎莎在Youtube擁有125萬追蹤，經常因為失言引發爭議，她4月宣布和羽球教練呂杰陽分手後，不但到處出國旅遊，更積極充實自我，還上起了房仲課，有網友好奇她上房仲課的原因，對此，她也親自解釋：「因為我覺得我對房地產很有天份」，而且過去她買賣3間房都有賺錢，已經為未來鋪好路。
記者吳昕蓓／綜合報導
愛莉莎莎不時會在限時動態分享上房仲課的心得，先前她也發布自己在看書做筆記的照片，坦言：「房仲課超硬」，並附上頭暈目眩的表情符號，以及眼睛打叉叉的崩潰表情，她無奈表示：「我整堂課都是這個臉」，只見照片中，厚重課本上的筆記密密麻麻，她看起來十分認真勤奮。
被問到上房仲課的原因，愛莉莎莎也表示，她覺得自己在這方面很有天份，曾經買賣過3間房都有賺錢，這過程中卻也發現需要付給房仲很多錢，加上自己本來就對投資沒興趣，卻對房地產的興趣濃厚，種種因素考量，讓她決定要開始上房仲課：「所以不只想當房仲，還要培養助理房仲，都先鋪好路了！」
事實上，愛莉莎莎自從分手後，努力讓自己變得更好，她也曾提到分手的心路歷程，透露早在去澳洲遊學的前1、2個禮拜就已經提出分手要求，更坦言兩人分手的原因是因為生活習慣不同，剛分手時其實狀態很差，從早哭到晚，「洗碗也哭、刷牙也哭、洗澡一半又開始哭」，但情緒來得快去得也快。