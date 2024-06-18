慈妹罕見穿浴衣！承認用美圖秀秀 2萬球迷一看受不了：太犯規了
26歲慈妹（本名彭翊慈）為富邦啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員，憑呆傻娃娃臉、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，7年來圈粉無數球迷，IG累積39萬追蹤數。慈妹昨（17）日在粉專分享一系列穿浴衣的照片，還大方承認使用修圖軟體，半天吸引近2萬人按讚，粉絲直呼：「太犯規了！」
記者楊穎軒／綜合報導
Fubon Angels近日穿和服站上新莊棒球場應援，為照顧沒拍到相片的粉絲，慈妹事後上傳4張高清照，可見慈妹把及腰長髮盤起，戴上花朵髮簪，穿一套色彩繽紛、印花圖案的浴衣（非正式和服），接連擺出溫柔婉約、淘氣吐舌和小嘴微張的性感POSE，展現不同風情。
慈妹寫下：「說這一次沒拍到我穿和服的樣子，就答應你們拿舊照補囉～很久沒開啟美圖秀秀，一個恍神打開的foodpanda...抱歉，真的太像了！」粉絲看到照片輪番讚賞：「慈妹好適合穿和服」、「超美耶」、「填補沒拍到和服的遺憾」、「好可愛」、「不行了...好正」、「太犯規了！怎麼這麼漂亮！」
慈妹年初接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」