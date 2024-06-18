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墨西哥又有市長被槍殺！因友人參選遇害才投入選舉　不料命運相同

▲墨西哥南部格雷羅州科帕拉市（Copala）的新科市長當選人弗洛雷斯（Salvador Villalba Flores）於昨（17）日遭到槍殺身亡。（圖／翻攝自X）
▲墨西哥南部格雷羅州科帕拉市（Copala）的新科市長當選人弗洛雷斯（Salvador Villalba Flores）於昨（17）日遭到槍殺身亡。（圖／翻攝自X）

記者倪浩軒/綜合報導

墨西哥暴力猖獗，本月初大選剛結束，米卻肯州（Michoacan）科蒂哈（Cotija）市的女市長桑琪士（Yolanda Sanchez Figueroa）就遭殺手當街槍殺，而昨（17）日格雷羅州科帕拉市（Copala）的新科市長當選人弗洛雷斯（Salvador Villalba Flores）也遭到槍殺身亡，這起命案再次突顯出在墨西哥，幫派暴力氾濫的情況有多嚴重。

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根據《CBS》報導，科帕拉市是一個約僅擁有4000位居民的小鎮，近年暴力事件頻傳，眾多幫派盤據，已成為全球最血腥暴力的城市之一。當地檢察官表示，原定於10月上任的市長當選人弗洛雷斯，於17日遭到槍殺身亡，檢方稱已經著手展開調查，但沒有透露更多細節。

而《CBS》引述墨西哥媒體說法，稱弗洛雷斯當時正搭乘巴士前往墨西哥市，結果在聖佩德羅鎮（San Pedro las Playas）被人拉下車，隨後遭到槍殺。弗洛雷斯是在一位擔任候選人的朋友遇害後，才下定決心出面參選市長，不料雖然贏得選舉，卻和友人一樣逃不過被謀殺的命運。

根據墨西哥民間團體統計，這次大選已造成30餘位參選人被殺，而在選舉結束後，6月迄今又有3位政治人物被殺害，除了弗洛雷斯和桑琪士外，還有一位格雷羅州的女議員也遇害。

▲墨西哥西部米卻肯州（Michoacan）科蒂哈（Cotija）市的女市長桑琪士（Yolanda Sanchez Figueroa）於週一遭殺手槍殺，身中至少19槍喪命。（圖／翻攝自X）
▲墨西哥西部米卻肯州（Michoacan）科蒂哈（Cotija）市的女市長桑琪士（Yolanda Sanchez Figueroa）於本月3日遭殺手槍殺，身中至少19槍喪命。（圖／翻攝自X）
墨西哥暴力問題難解

自2006年墨西哥政府部署軍隊與販毒幫派宣戰後，已有超過45萬人被謀殺，數千人失蹤。墨西哥政府雖在2019年宣布毒品戰爭結束，但是幫派暴力問題並未解決，近年益發猖獗，頻頻針對政治人物發動刺殺，赤裸裸地掌控選舉與權力，墨西哥政府對毒梟束手無策，也讓墨西哥的治安問題成為國際亂源，幫派影響力外溢到周邊地區，時而因此與鄰國發生摩擦，新任女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）要如何終結暴力，也成為她的最大挑戰。

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