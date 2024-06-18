墨西哥又有市長被槍殺！因友人參選遇害才投入選舉　不料命運相同

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而《CBS》引述墨西哥媒體說法，稱弗洛雷斯當時正搭乘巴士前往墨西哥市，結果在聖佩德羅鎮（San Pedro las Playas）被人拉下車，隨後遭到槍殺。弗洛雷斯是在一位擔任候選人的朋友遇害後，才下定決心出面參選市長，不料雖然贏得選舉，卻和友人一樣逃不過被謀殺的命運。
根據墨西哥民間團體統計，這次大選已造成30餘位參選人被殺，而在選舉結束後，6月迄今又有3位政治人物被殺害，除了弗洛雷斯和桑琪士外，還有一位格雷羅州的女議員也遇害。
墨西哥暴力問題難解
自2006年墨西哥政府部署軍隊與販毒幫派宣戰後，已有超過45萬人被謀殺，數千人失蹤。墨西哥政府雖在2019年宣布毒品戰爭結束，但是幫派暴力問題並未解決，近年益發猖獗，頻頻針對政治人物發動刺殺，赤裸裸地掌控選舉與權力，墨西哥政府對毒梟束手無策，也讓墨西哥的治安問題成為國際亂源，幫派影響力外溢到周邊地區，時而因此與鄰國發生摩擦，新任女總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）要如何終結暴力，也成為她的最大挑戰。
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