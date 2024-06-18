謝霆鋒《海關戰線》親身試險！「7層樓高」往下摔 攝影師冒冷汗
香港警罪動作片《海關戰線》由《拆彈專家》系列導演邱禮濤執導，歌神張學友暌違8年重返大銀幕，與人氣男神謝霆鋒合作，再加上金馬影后林嘉欣、香港金像獎影后劉雅瑟及金馬影帝吳鎮宇等超強卡司共同演出。此次謝霆鋒首次擔任電影的動作指導，設計多場驚險萬分的動作場面，力求做到創新又精彩好看的畫面，一場貨櫃被吊到7層樓高，他必須往下摔出的畫面，他二話不說親身上陣，跟著他上貨櫃的跟拍攝影師倒是一身冷汗。
記者朱祖儀／綜合報導
《海關戰線》18日公佈正式預告，可以見到謝霆鋒一手打造的驚人動作場面，他在《海關戰線》首次擔任電影的動作執導，為電影一開場為設計了一場扣人心弦的大場面，不法份子為了強取被扣押的軍火，和海關人員展開槍戰。所謂出生之犢不畏虎，謝霆鋒一和劇組說明的這場戲的概念，因為危險性不低，便被罵了很久，他笑說：「大家問我怎麼會想做這樣東西，你真的要自己來做嗎？」
謝霆鋒也說，當天所有重量都是以噸來計算，不但有大型的貨櫃，下方還要加掛一台吉普車，更要被重型吊臂拉到7層樓高，謝霆鋒要在貨櫃上翻滾逃生，他說「如果有人撞到這些東西，都是會骨折、會斷、會出人命。」可見這個動作場面的危險程度極高。
謝霆鋒在拍攝過程也絲毫不馬虎，只要有一點不滿意，便會再重新拍攝，且身上雖然藏有防護墊，「但偏偏都是撞到沒有防護的地方啊！」這場槍戰還有一個危險元素，拍攝當天下起雨，讓鐵皮貨櫃變得很濕滑，而謝霆鋒要完成一個非常困難的動作，就是要從在高空中被吊成傾斜超過45度的貨櫃上，翻一個筋斗再跌出貨櫃，危險系數極高，拍攝時眾人連大氣都不敢多呼一口，所幸謝霆鋒展現靈活身手，從高空一路翻下來，順利完成拍攝。
謝霆鋒對於這些打戲，笑說「我盡自己最大的努力做出最快捷的身手，但要跟我一起上去的攝影師更緊張，他要拍我的臉，必須跟著我一起向下滑，還要好好抓住機器，不然攝影機就會直接砸在我的臉上了。」面對驚險打戲也非常淡定，表示靠著多年的動作拍攝經驗，都可以及時保護好自己。