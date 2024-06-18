別撲空了！北市動物園明起「休園10天」 110周年年票7月限量開搶
台北市立動物園一直是許多民眾休假舉家出遊的首選，不過北市動物園將在明 （ 19）日起一連10天休園，將進行園內各種修繕作業，提醒民眾若有安排相關行程的，千萬別撲空了！
記者潘毅／綜合報導
台北市立動物園表示，將於6月19日至28日，這10天期間內進行園區內各項修繕工作，例如建物粉刷、拆除部分場館老舊屋頂、各項清潔作業等，期待透過有效率的維護計畫，完成整體環境檢測與設施維護，強化遊客休憩參觀品質，並縮短施工期程減緩對動物的干擾，提升動物福祉。
在整修過後，臺北市立動物園為了建園110周年，將在7月1日開始特別發售110張限量年票給前110位幸運的動物園遊客們。從購買日起1年內，限定本人使用，可不限次數憑證進入臺北市立動物園參觀！
台北市立動物園建園110周年限量年票銷售資訊
發售日期：7月1日09:00起，限量110份，售完為止。
發售地點：臺北市立動物園 遊客服務中心（購買者當天仍須自行購票入園）
發售金額：新臺幣1,100元整。
使用期限：自辦理日次日起為期1年。
注意事項：請攜帶個人1吋大頭照1張及個人含有可辨識照片之證件辦理。