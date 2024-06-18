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今日廣場》新店高中學生／兒少社工難為！社會安全如何補破網？

▲新店高中學生羅又萱、黃珮媃、林珊儀、曾子恩、鄭安琦透過製作新聞專題報導的方式，深入探討兒少社工面臨的困境。（圖／作者提供）
▲新店高中學生羅又萱、黃珮媃、林珊儀、曾子恩、鄭安琦透過製作新聞專題報導的方式，深入探討兒少社工面臨的困境。（圖／作者提供）

文／羅又萱、黃珮媃、林珊儀、曾子恩、鄭安琦

社會工作的目標在於提升個人、家庭、組織與社區的社會功能，去年12月24日發生的剴剴遭虐死案， 1歲10月大男童剴剴因家庭功能不彰，在協助出養過程中先交由保母全日托照顧，最後竟慘遭劉姓保母姊妹凌虐致死，本案凸顯社會安全網缺乏整合，更凸顯兒少社工面臨的困境。新北市立新店高中羅又萱、黃珮媃、林珊儀、曾子恩、鄭安琦五位學生，利用「公共議題探究與實作」課程，以「新店異言堂－兒少社工面臨的困境」為主題製作新聞專題，盼透過剴剴短暫的一生，讓社會大眾看見制度的缺失，進而彌補其不足，未來悲劇不致再度發生。
 
黃珮媃同學表示，社會工作者是身處在高度體能付出，時間壓力大的工作環境中，需要高度集中注意力來進行決策思考，心力交瘁程度及工作風險性高，現今正面臨人員短缺的問題。因此想藉由訪談獲得更多資訊，一共訪問到新北市社會局陳麗雲督導、東吳大學許凱翔教授、台北市社會局姚淑文局長，與立法委員張雅琳四位專家。

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▲新店高中學生專訪台北市社會局長姚淑文，探討社會安全網缺乏整合的問題。（圖／作者提供）
▲新店高中學生專訪台北市社會局長姚淑文，探討社會安全網缺乏整合的問題。（圖／作者提供）
 
陳麗雲督導指出，社會工作師的紓壓管道多由市政府補助以及外包給其他民間機構，但不是每個團體都有資金提供；許凱翔教授詳細講解了社工有人身安全相關課程，並且可以請求警察陪同家訪，但不是強制性；姚淑文局長則表示，如果社工遇到機構要求薪資回扣的情況，未來會更招募不到員工，形成惡性循環，如遇此情況可至社工申訴平台提出申訴；張雅琳立委表示，社工工會與行政單位要有更多的溝通，還需要由立委建立起橋樑，並且政府必須作出明確法令，達到保護社工的目的。
 
林珊儀同學認為，綜合四位專家的意見，社工團體不只需要政府單位及民間機構的幫助，更需要社會大眾的同理與支持，希望社會最終能形成一個善的循環。鄭安琦同學則表示，新聞專題製作完成後，發現自己對該議題更加熟悉，收穫豐富。曾子恩同學也認為藉此課程看見社會一隅，對社工團體有更深的了解。
 
指導老師溫子衡表示，課程設計的主要目的，是讓學生學習從不同角度了解公共議題，並能踏出舒適圈，從製作新聞專題的挑戰中獲得成長。新店高中校長陳瑛姍強調，溫子衡老師的課程激發出同學們的潛力，讓學校、家長與孩子們自己，看見學生自我能力的成長，成果令人驚艷。


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