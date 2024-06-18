以色列民眾包圍納坦雅胡官邸！警方水柱伺候 抗議者中指回敬
以色列民眾對納坦亞胡（Benjamin Netanyahu）處理以哈戰爭的方式感到不滿，抗議聲浪日漸高漲，週一有近萬人走上耶路撒冷街頭，更包圍納坦雅胡官邸，與警方發生衝突。
國際中心顏得智／綜合報導
綜合美聯社與法新社報導，數萬名抗議者在以色列當地時間週一走上耶路撒冷街頭，對納坦雅胡不當處理加薩戰爭表達抗議，許多抗議群眾拿著鼓、號角和要求重新選舉的標語，並高喊立即舉行選舉，揚言要讓納坦雅胡下台。抗議者對納坦雅胡表達不滿，呼籲即刻停火，讓他們將受困在加薩的人質帶回家。
哈馬斯武裝份子去年10月襲擊新星音樂節和以色列南部其他地區，以色列軍方統計，哈馬斯共劫持251名人質，其中116人目前仍在加薩，並研判有41人已死亡。
以色列國會和納坦雅胡官邸外出現大量抗議者集會，高速公路也封鎖抗議，警方層層包圍，並與抗議者發生扭打衝突。現場也因示威者放火燒雜物，烈焰燃燒。
有部分抗議者衝破警方防線，隨即遭到水柱伺候，現場示威也對警方的攻擊相當不滿，以中指回應。以色列警方指出，已逮捕9人，並聲稱這些示威者意圖攻擊警方。
以色列時報則報導，當中有三位民眾因警方水槍攻擊而送醫，其中一人眼睛被擊中，也有民眾被警方直接架走。