iPad充電自燃連桌面都燒焦！眾人秒揪「使用瑕疵」：別想蘋果賠
充電真的要小心！在Ptt上有網友Po文表示，自家的iPad 5在充電狀態下，突然燒起來，濃煙瀰漫整個家中，高溫甚至還把桌面燒出黑炭，相當驚人！網友Po上網詢問該如何處理？同時貼出兩張照片，但卻被眾家網友揪出「使用瑕疵」，且認為在這樣的使用狀態下應該沒辦法要蘋果賠了。
記者周淑萍/綜合報導
有Ptt網友上Po出iPad 5充電池卻自燃的經過，原文表示，家人進客廳時突然發現濃煙密布，於是馬上切斷總開關，後來才發現火源是iPad，所幸沒有起火，但不僅平板毀了，就連桌面都燒熔，將整起事件Po上網，同時貼出照片和網友分享，並詢問該如何處理比較好。
但從原Po發出的圖片卻被揪出了使用上的瑕疵，可以發現「充電線不是原廠」，認為「原本至少可以申請賠償，但把不利的證據都公佈出來了」、「用非原廠連索賠都很麻煩，要怎麼證明不是線的問題」，有人建議原Po現在風向轉了，只能自證這條線是否有MFi （Made for iPhone／iPod／iPad）。
另有人提醒，正常來說，失火源是內部電池還是電路引起要先釐清，再來才是用何種充電器或充電線。至於該起案件是否有MFi認證目前無法得知。而在蘋果官方安全支援文件表示，建議用戶使用隨附的USB充電線和電源轉接器來替iPad充電，或者使用「Made for iPad」其他第三方充電器和電源轉接器，使用其他配件可能不符合使用安全標準，存在風險。