陸軍特戰潮州空降場實施武裝空降跳傘

為精實訓練成效提升戰力，陸軍特戰指揮部隊今（18）日在屏東潮州空降場實施空降跳傘訓練，同時空訓中心高空滲透訓練班學員，以及神龍小組傘訓組教官也進行高空跳傘，不同型式的傘花在空中綻放相當壯觀，吸引路過民眾圍觀大飽眼福。
記者莊全成／屏東報導
上午實施空降跳傘訓練的陸軍特指部特三營，搭乘Ｃ130-H運輸機，共32位區分為4批次，自1250英尺空中跳出，不同於一般基本傘訓學員所使用的T-10B傘，特戰官兵所使用的是MC-1B特種傘，操作性能更好，並能在頂風時操控著陸方向和位置。
由於特指部官兵也負責反滲透作戰、重要設施防護、機場防衛任務，因此官兵上午跳傘時，也攜帶個人武器裝備，是難得一見的武裝跳傘。
此外，在空訓中心接受高空滲透訓練班的學員，分別以6500英尺及10000英尺的高空跳出，部分學員並採高跳低拉的方式，訓練傘具的操控能力，特別是他們著陸時能以立姿定點著陸，展現平日情訓經驗的成果。
由於穿越潮州空降場的道路，為平日交通要道，當民眾看到官兵跳傘時，也停車在路邊觀看，欣賞官兵跳傘的英姿，一位帶著孫子來看跳傘的老阿伯，在看完跳傘要離開時，還特地向官兵說一聲「辛苦了！」，加深民眾對國軍的認同與支持。