泰國芭達雅推廣觀光！22家企業代表來台灣　多元旅遊方案一次看

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泰國觀光局台北辦事處處長Ms. Sarima Chindamat在致詞時表示，希望透過此次活動，加強泰台雙邊聯繫，促進彼此合作，並在簽證豁免政策的推動下，實現今年台灣赴泰人次達到100萬的目標。
針對給予台灣遊客的簽證豁免，泰國貿易經濟辦事處代表Mr. Narong Boonsatheanwong進一步補充，台灣旅客免簽優惠將延長至今年11月11日，最多停留期限也從原本的30天，延長至60天，預料將能吸引更多台灣旅客造訪，體驗泰國的熱情與魅力。
在對台業者簡報時，泰國觀光局芭達雅辦事處副處長Ms. Manlika Soodsanei提到，芭達雅是泰國僅次於曼谷的第二大旅遊城市，擁有全泰國第三高的旅遊收入。在新冠疫情爆發前的2019年，芭達雅接待了9,966,574名遊客，創造63億美元收入，大多數遊客來自中國、俄羅斯和印度。疫情過後，2023年前往春汶里府的國際遊客約950萬人次；2024年1至4月累計約有385萬人次。
若單看台灣市場，今年首4月赴泰國旅遊人數約35萬人次，其中23.51%前往芭達雅所屬的春汶里府，創造收入約2,300萬美元。
目前台灣飛曼谷的航班選擇很多，包含中華航空、長榮航空、星宇航空、泰國航空、亞洲航空、泰獅航…等，遊客可視個人需求及喜好，選擇傳統航空或低成本航空。此外也可從曼谷、芭達雅出發，銜接泰國國內段航班，繼續前往泰北的清邁、清萊，或是泰南的普吉島、蘇梅島、攀牙府（拷叻），為旅程增添更多歡樂。
在芭達雅市約有70多個旅遊景點，分佈於10個區，以及豐富的旅遊主題，包括海灘、島嶼、主題樂園、水上樂園、歌舞表演和動物園等。疫情後也有五星級飯店進駐Na Chom Thian、Bang Saray等新興區域或海灘，為遊客提供嶄新的旅遊體驗。
目前芭達雅可提供超過70,000間不同類型和價格的住宿房間，其中包含親子最愛的家庭房。餐飲方面，海鮮、各種國際菜餚應有盡有，Na Kluea有新鮮的海產市場，Chak Ngaew社區有在地的食品市場，還有來自Panus nikom區的竹編手工藝品，都很值得推薦。此外，在芭達雅美麗的海濱，也有許多打卡咖啡館以及海濱購物中心，可以滿足拍照和血拼的樂趣。
芭達雅近來積極爭取主辦各種國際水陸賽事，包含世界水上摩托、SUP立漿、帆船、馬拉松、LPGA高爾夫、越野路跑，還有被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產的泰拳等，芭達雅也提供由知名運動員舉辦的各種體育訓練學校。
此外，芭達雅也有量身訂製的身體放鬆、水療和各種特色療法，例如Ang Sila Rock Spa、用椰奶米製成的Khao Lam Spa、使用在地水果製成的精油，還有同樣被聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產的傳統泰式按摩。
芭達雅市議會副會長Mr. Vichet Nongyai表示，透過此次面對面的交流，台灣業者將更清楚芭達雅的最新產品、服務及動態；同時，泰國業者也能進一步了解台灣市場的需求與期待。
春汶里府行政機構副局長Mrs. Darat Surakkhaka特別感謝泰台業者參與此次活動，也希望在不久的將來，能在芭達雅迎接來自台灣的遊客！