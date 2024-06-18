啦啦隊女神素顏出浴照流出！小珍奶傲人身材掀萬人暴動：誠意滿滿
味全龍啦啦隊人氣成員「全糖女神」小珍奶（王芯羽），曾被譽為是科技業女神，擁有亮眼外型、充實內涵，除了在職棒、職籃雙棲任職，先前更斜槓跨足歌壇，她也經常在自己的YouTube頻道分享日常生活，近來因為一段素顏圍著圍巾的出浴畫面，讓將近2萬粉絲全都暴動，直呼她「誠意滿滿」。
記者吳昕蓓／綜合報導
小珍奶日前在YouTube頻道分享新影片，只見她紀錄自己的工作日常，大方曝光自己洗完澡後的模樣，只見她裹著浴巾，一頭長髮還濕漉漉的，就讓粉絲陪著她一起吹頭髮，相當沒有包袱，甚至在只穿著內褲的情況下，直接在鏡頭前穿上百摺裙，讓粉絲一飽眼福，展現出啦啦隊女神私底下最自然的一面。
影片曝光後，引來將近2萬粉絲觀看朝聖，不少粉絲紛紛直呼，「小珍奶真的誠意滿滿，讚！」、「太正了」、「小珍奶姐姐，妳穿的都很漂亮了！」、「學生裝扮挺可愛的」、「珍奶姐姐好漂亮，喜歡妳」、「好想當那隻貓」，然而也有粉絲擔心女神行程滿檔會吃不消，「要請助理緩解一下行程滿檔的安排，真的是女超人小珍奶。」
事實上，小珍奶個性直率，過去還曾在網路節目《藝外爆紅》上自爆第一次是在18歲獻給初戀男友，也透露過去曾遇到粉絲失控行為，在合照時會刻意摟腰或觸碰身體，確實有些不舒服，但在球場上也不能直接將對方推開，只能假裝拿對方手機自拍換位置，來化解肢體接觸。
※【NOWnews 今日新聞
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