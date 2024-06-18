猛男團EROS成軍！「秀42吋車頭燈」猛操肌肉：大還要再大
華語樂壇首支由健身教練組成的猛男團「EROS」成軍，今（18）日舉行出道記者會，為首支單曲《天外奇肌》造勢，這支奇肌勁旅「EROS」由三位文武雙全的猛男組成，分別是Rock、Johnson和Howard，三位都是台灣專業的健身教練，每個體格都嚇嚇叫，他們「操而優則歌」被音樂人陳子杰發掘，打造成「行走的費洛蒙」。
記者朱祖儀／綜合報導
今日EROS首度現場唱跳新歌《天外奇肌》，展現有別於其他少年男團的力與美和男子氣概，在團長Howard一聲令下，三人激舞大方與媒體「坦誠相見」，三對平均42吋大胸脯車頭燈和每人8塊黃金腹肌、和一路綿延至熱帶雨林區域的鯊魚線，瞬間辣爆全場。EROS上台前還臨陣磨槍，不斷操肌，同事們都說不用練已經夠大了，他們一致說「大還要再大」，要將最完美的曲線展露出來。
EROS首發處男單曲，《天外奇肌》結合健身、舞蹈與音樂，展現出獨特的奇肌荷爾蒙，讓粉絲看了都血脈噴張，透過音樂的律動、健身的專業、結合成輕鬆的律動，更展現出三人的獨特魅力，勢必席捲華語樂壇！
另外，EROS都是業界首屈一指的健身教練，桃李滿天下，他們說最喜歡協助有志改變體態、追求健康的人們，「看著他們曲線一天天的改變、身體一天天的茁壯，就是我們最大的欣慰。」至於有沒有因為健身名師的身分，被男女學員欽慕，三人卻展現異常的害羞，但也表示多多少少有遇過，但在教課時間絕對要保持專業，「沒有遐想，才是敬業的表現！」是否曾被騷擾過，他們則哈哈大笑，表示「難免，如果你們有遇過，那我們多少也有啦！」但覺得被人喜歡是好事，只要不要太過逾矩，都會善意的、欣然接受。