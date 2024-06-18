高雄車站「雲朵天棚」合攏！最快12月開放民眾進入

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鐵道局南部工程分局副分局長周志達指出，天棚上方種植以台灣原生種植物為主的灌木地被，以寬廣開放空間及豐富的綠化生態系統規劃建置，營造出都市花園印象，天棚下方的室內空間，由雲朵造型之鋁板天花覆蓋，猶如天空上的雲朵一般，象徵高雄的晴朗天空，天棚覆蓋於高雄車站上，除臺鐵及捷運外，並設置市公車站及國道客運站，民眾可透過3座電梯2座旋梯及自行車道自天棚進入地下車站站體。
周志達也說，天棚除了做為銜接商業大樓及旅館大樓的平台通道，並透過兩翼橫跨站東、站西路銜接兩側平面綠園道，創造半戶外空間，打造舒適涼爽旅運動線，及增加市民休憩活動場域與休閒廣場，成為周邊鄰里綠客廳，開放市民生活場域。
周志達解釋，高雄車站鋁板天花，由象徵榕樹意象的柱支撐，與燈籠意象造型燈共同交織而成，從兩側環抱簇擁帝冠式車站，營造新舊車站融合、歷史記憶傳承的時光門廊。
彭家德透露，結構合攏後，後續裝修及景觀工程正逐步完成中，工程已步入尾聲，預定今年10月底完工，經安全檢查程序完成後，即可交付接管單位開放市民使用，力拚年底前開放，未來除了是轉乘機能完善的交通運輸樞紐，在「以人為本」理念下，同時串連車站周邊各形象商圈，讓車站不只是車站，更是高雄的「綠屋頂」、「市民廣場」、「城市生態中島」，也是高雄城市再起飛的關鍵之鑰。