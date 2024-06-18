YouTube開抓「跨區Premium會員」！網路移民崩潰：便宜會員沒了
YouTube便宜會員未來恐怕要消失了！近期有跨區購買YouTube Premium會員的用戶，收到了取消會籍通知信，強調用戶所處的國家／地區有誤，將取消續訂的資格，讓大批網路移民崩潰，「費用要變貴了！」
記者潘毅／綜合報導
YouTube Premium有個人、家庭及學生方案等3種方案，台灣目前價格分別為199元、399元（最多5人共用）以及學生119元。但考量到各國物價水平、消費水準有所差異，因此YouTube在每個國的訂閱價格不同，例如過去最熱門的「土耳其」的，方案價格只需要台幣為20至30元、50至60元、10至20元，後來官方也祭出信用卡封鎖方式，讓土耳其方式只能使用當地信用卡訂閱。
至於烏克蘭，個人方案價格則大約台幣120元，與台灣有著70元左右的價差，再加上不用當地信用卡就能使用，也成為網路移民的新天堂。
沒想到今 （ 18）日就有台灣的跨區會員，收到了YouTube官方來信，內容提到「由於你註冊的國家／地區（烏克蘭）有誤，我們已經取消你的Premium會籍。如要保留存取權，請在未來幾周內再次訂閱Premium，否則福利將在2024年X月X日終止，你的方案也不會自動續訂。」
不少網路移民也崩潰表示，「我要當斯里蘭卡人啊，不要這樣」、「代表YouTube要開抓了嗎？便宜會員要沒了」、「真的要哭了，一定越抓越嚴的」、「這天終於到來了，網路移民的悲歌」。