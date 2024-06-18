好市多「256萬金條」秒搶空！神秘買家住這縣市 買到爽賺18萬元
全球通膨嚴重，民眾避險投資需求增加，純金需求居高不下，好市多不僅金飾熱賣，連黃金條塊也相當搶手，其中1公斤的黃金條塊，要價256萬9699元，搶手到門市一開門即賣光，最新售出的日期就在5月20日，並且全台灣純金商品最熱銷的門市就在高雄好市多。實際比對今（18）日台灣銀行金價，1公斤要價243萬6860元，相當於現省13萬2839元，加上好市多黑卡回饋2％，相比黃金市價秒省18萬元。
記者鍾怡婷/綜合報導
美式賣場好市多看準台灣黃金市場熱絡，於2018年首次在門市開賣「黃金條塊」，為全球第一個引進百萬金塊好市多。根據台灣好市多透露，金飾、金塊銷售成績亮眼，最高價的1公斤黃金條塊256萬9699元，售出門市為高雄好市多，並且高雄為全台好市多金飾銷量冠軍的地區。
事實上，不僅高雄好市多賣出256萬9699元的黃金條塊，全台14家好市多都曾有進貨，目前有現貨的僅限嘉義好市多，最新售出的日期就在5月20日。
雖然好市多1公斤黃金條塊要價256萬9699元，不過實際對比今（18）日台灣銀行金價，1公斤要價243萬6860元，相當於現省13萬2839元，加上好市多黑卡回饋2％，約為5萬1393元，相比黃金市價省下18萬4232元。且近年金價狂漲，對比2022年好市多1公斤黃金條塊售價175萬599元，不到2年已漲81萬9100元，投資報酬率可觀。
臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」引起討論，更有內行人分享「1公斤金條」各時期的售價，2018年11月時售價為122萬9999元；2019年1月時則為128萬999元；2020年4月時標價是161萬9399元；2022年要價175萬599元。