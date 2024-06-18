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智慧港灣樹立新標竿！台灣港務與高雄市府及思科科技簽合作備忘錄

▲台灣港務公司高雄港務分公司與高雄市政府及思科科技公司，共同簽署合作備忘錄。（圖／記者黃守作攝，2024.06.18）
▲台灣港務公司高雄港務分公司與高雄市政府及思科科技公司，共同簽署合作備忘錄。（圖／記者黃守作攝，2024.06.18）

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司高雄港務分公司於今(18)日，在高雄市洲際酒店宴會廳，與高雄市政府及思科科技公司，共同簽署合作備忘錄，並進行AIoT永續跨界台灣生態系夥伴鏈結大會，在高雄規劃設立AIoT永續創新研發中心，以推動AIoT與ESG永續發展生態系，加碼投資高雄，為智慧港灣樹立新標竿。

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▲台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮(右)、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔(中)、思科科技公司台灣總經理林岳田(左)共同簽署合作備忘錄。(圖／記者黃守作攝，2024.06.18)
▲台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮(右)、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔(中)、思科科技公司台灣總經理林岳田(左)共同簽署合作備忘錄。（圖／記者黃守作攝，2024.06.18）
台灣港務公司高雄分公司與高雄市政府及思科科技公司共同簽署合作備忘錄，是在台灣港務公司董事長李賢義、交通部次長林國顯、經濟部產業發展署主任秘書林德生、高雄市長陳其邁、金屬工業研究發展中心執行長賴永祥、思科科技公司全球創新長Guy Diedrich、立法委員賴瑞隆等人見證下，由高雄港務分公司總經理王錦榮、高雄市政府經濟發展局局長廖泰翔、思科科技公司台灣總經理林岳田共同簽署合作備忘錄。

▲在台灣港務公司董事長李賢義(右2)、高雄市長陳其邁(左4)、思科科技公司全球創新長Guy Diedrich(左3)等人見證下，3方完成簽約。(圖／記者黃守作攝，2024.06.18)
▲在台灣港務公司董事長李賢義(右2)、高雄市長陳其邁(左4)、思科科技公司全球創新長Guy Diedrich(左3)等人見證下，3方完成簽約。（圖／記者黃守作攝，2024.06.18）
台灣港務公司董事長李賢義表示，隨著台灣在全球高科技供應鏈的角色日益關鍵，全球網路通訊龍頭企業之一的思科科技公司(CISCO)更加重視在台灣的佈局與發展，此次思科科技與晉泰科技攜手南向，與高雄港務分公司及高雄市政府簽署合作備忘錄，並鏈結AIoT生態系夥伴準備為高雄打造台灣最大智慧港灣。

▲台灣港務公司董事長李賢義(右2)致詞(圖／記者黃守作攝，2024.06.18)
▲台灣港務公司董事長李賢義(右2)致詞。（圖／記者黃守作攝，2024.06.18）
李賢義說，此次由資安及網路全球領導品牌的思科科技公司(CISCO)與系統整合大廠的晉泰科技公司為首，聚焦AI、永續及資安三大主題，鏈結20多家企業夥伴，將在高雄規劃設立智慧科技解決方案研發與展示中心、全球維運支援中心，培養在地科技人才，為AIoT永續創新及資安研訓基地，以推動AIoT與ESG永續發展生態系，加碼投資高雄。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.06.18)
▲高雄市長陳其邁致詞。（圖／記者黃守作攝，2024.06.18）
高雄市長陳其邁指出，高雄市亞灣區又將迎來重大進展，市值近2000億美元的全球科技大廠思科科技公司(CISCO)與晉泰科技，已與高雄市政府簽署合作備忘錄，將進駐亞灣區，預計將高雄港打造成為全國最大智慧港灣，並在高雄建立智慧科技解決方案研發與展示中心、全球維運支援中心，培養在地科技人才，為AI永續及資安研訓基地，除了培養在地AI領域專業人才外，並將吸引多方人才「南漂」發展。

高雄港務分公司總經理王錦榮說，今年透過智慧海港補助計畫，高雄港務分公司也將在高雄港應用無人載具來精簡人力、提升效率，來優化港灣水域環境品質，另外交通部更協助導入智慧化應用，由港務公司每年提供4000萬元的獎勵來鼓勵港區業者提出智慧化方案，3年來已有超過30個的創新提案，創造業者投資金額高達4.6億元。

會中並由思科科技公司(CISCO)全球創新長Guy Diedrich簡報，並進行AIoT永續跨界台灣生態系夥伴鏈結大會，在高雄規劃設立AIoT永續創新研發中心，以推動AIoT與ESG永續發展生態系，加碼投資高雄，並強化高雄作為思科科技公司(CISCO)在亞洲的重要AIoT產業鏈據點。
 

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