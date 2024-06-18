智慧港灣樹立新標竿！台灣港務與高雄市府及思科科技簽合作備忘錄

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台灣港務公司董事長李賢義表示，隨著台灣在全球高科技供應鏈的角色日益關鍵，全球網路通訊龍頭企業之一的思科科技公司(CISCO)更加重視在台灣的佈局與發展，此次思科科技與晉泰科技攜手南向，與高雄港務分公司及高雄市政府簽署合作備忘錄，並鏈結AIoT生態系夥伴準備為高雄打造台灣最大智慧港灣。
李賢義說，此次由資安及網路全球領導品牌的思科科技公司(CISCO)與系統整合大廠的晉泰科技公司為首，聚焦AI、永續及資安三大主題，鏈結20多家企業夥伴，將在高雄規劃設立智慧科技解決方案研發與展示中心、全球維運支援中心，培養在地科技人才，為AIoT永續創新及資安研訓基地，以推動AIoT與ESG永續發展生態系，加碼投資高雄。
高雄市長陳其邁指出，高雄市亞灣區又將迎來重大進展，市值近2000億美元的全球科技大廠思科科技公司(CISCO)與晉泰科技，已與高雄市政府簽署合作備忘錄，將進駐亞灣區，預計將高雄港打造成為全國最大智慧港灣，並在高雄建立智慧科技解決方案研發與展示中心、全球維運支援中心，培養在地科技人才，為AI永續及資安研訓基地，除了培養在地AI領域專業人才外，並將吸引多方人才「南漂」發展。
高雄港務分公司總經理王錦榮說，今年透過智慧海港補助計畫，高雄港務分公司也將在高雄港應用無人載具來精簡人力、提升效率，來優化港灣水域環境品質，另外交通部更協助導入智慧化應用，由港務公司每年提供4000萬元的獎勵來鼓勵港區業者提出智慧化方案，3年來已有超過30個的創新提案，創造業者投資金額高達4.6億元。
會中並由思科科技公司(CISCO)全球創新長Guy Diedrich簡報，並進行AIoT永續跨界台灣生態系夥伴鏈結大會，在高雄規劃設立AIoT永續創新研發中心，以推動AIoT與ESG永續發展生態系，加碼投資高雄，並強化高雄作為思科科技公司(CISCO)在亞洲的重要AIoT產業鏈據點。