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中文系友連署反對「廢組整併」　文大盼師生體諒：不得不的考量

▲文化大學整併中國文學系文學組、文藝創作組，成為「中國文學系學士班」引起師生反彈。（圖／中國文化大學臉書）
▲文化大學整併中國文學系文學組、文藝創作組，成為「中國文學系學士班」引起師生反彈。（圖／中國文化大學臉書）

記者林則澄／台北報導

台灣少子女化情況嚴峻，也為高教領域敲響警鐘，中國文化大學日前決議整併中國文學系文學組、文藝創作組，成為「中國文學系」學士班，如今就有系友發起連署反對廢組。文大校方今（18）日對此回應，永續必須順應轉變，併組是不得不的沉重考量，教育是百年大計，希望師生給予體諒以及支持。

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文化大學此前決議，114學年起將取消中國文學系文學組、文藝創作組分組，合併成為「中國文學系」學士班，此舉除了引起師生不滿，還有系友發起「文藝反抗運動：反對文化大學中文系粗暴廢組與學院霸凌」網路連署反對廢組，截至今日已有超過200人響應，包括知名作家駱以軍。

連署內容指出，文化大學中文系文藝創作組成立於1969年，長期以來是文學寫作者的搖籃，也是國內大學中獨特的存在，但明年文藝創作組將走入歷史，過去兩年文學院（哲學、史學、文學、文藝）新生註冊數最多的系組，在少子化的幌子下卻成為權力暗箱的犧牲品。

連署內容提到，併組應是擇取優點、保留名稱以及歷史、維持課程與師資，「中國文學及文藝創作系（Department of Chinese Literature and Creative Writing）」，才是此時學院合理的轉型，明年取消學籍分組的「中國文學系」，在系所名稱、課程特色、行政資源、精神宗旨等方面，都是百分百廢除文藝創作組。

另一方面，系友邀請所有文化大學的中文系文藝組畢業生與在學生參與連署，同時邀請各界關心文學藝術以及創作的人們響應，反對「文藝創作」一詞在文化大學中文系成為歷史。

文化大學對此回應，每個時代都有不同的背景與當時的有利或不利因素，這也是62年來中國文化大學陸續創建或修正調整各院或各系所。

文化大學表示，時至今日，人類的進步驅動一切的需求與改變，因此大學教育必須與時俱進，教育是百年大計，學校在面臨全世界少子化、科技數位化的現在與未來，承受的壓力與重責，希望全體師生以及散居各行各業的校友體諒，企盼給予支持的力量。

文化大學重申，併組完全依照程序，歷經師生說明會議、系務會議、院務會議、行政會議，再提報至教育部，而在社會普遍不看好文組前景下，中國文化大學中國文學系始終都在，永續必須順應轉變，併組是不得不的沉重考量。

文化大學提到，114學年度的中國文學系更將保留並且發揚過往「文藝創作組」的創新、創意與創作特色，匯入中國文學的基礎素養，因應跨領域學習趨勢，也將AI運用納入課程規劃，善用科技工具、成就文藝創作之美。

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