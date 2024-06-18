中文系友連署反對「廢組整併」　文大盼師生體諒：不得不的考量

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連署內容指出，文化大學中文系文藝創作組成立於1969年，長期以來是文學寫作者的搖籃，也是國內大學中獨特的存在，但明年文藝創作組將走入歷史，過去兩年文學院（哲學、史學、文學、文藝）新生註冊數最多的系組，在少子化的幌子下卻成為權力暗箱的犧牲品。
連署內容提到，併組應是擇取優點、保留名稱以及歷史、維持課程與師資，「中國文學及文藝創作系（Department of Chinese Literature and Creative Writing）」，才是此時學院合理的轉型，明年取消學籍分組的「中國文學系」，在系所名稱、課程特色、行政資源、精神宗旨等方面，都是百分百廢除文藝創作組。
另一方面，系友邀請所有文化大學的中文系文藝組畢業生與在學生參與連署，同時邀請各界關心文學藝術以及創作的人們響應，反對「文藝創作」一詞在文化大學中文系成為歷史。
文化大學對此回應，每個時代都有不同的背景與當時的有利或不利因素，這也是62年來中國文化大學陸續創建或修正調整各院或各系所。
文化大學表示，時至今日，人類的進步驅動一切的需求與改變，因此大學教育必須與時俱進，教育是百年大計，學校在面臨全世界少子化、科技數位化的現在與未來，承受的壓力與重責，希望全體師生以及散居各行各業的校友體諒，企盼給予支持的力量。
文化大學重申，併組完全依照程序，歷經師生說明會議、系務會議、院務會議、行政會議，再提報至教育部，而在社會普遍不看好文組前景下，中國文化大學中國文學系始終都在，永續必須順應轉變，併組是不得不的沉重考量。
文化大學提到，114學年度的中國文學系更將保留並且發揚過往「文藝創作組」的創新、創意與創作特色，匯入中國文學的基礎素養，因應跨領域學習趨勢，也將AI運用納入課程規劃，善用科技工具、成就文藝創作之美。