新馬辣裕隆城店再爆疑食物中毒！3個月內2起 衛生局令暫停營業
新馬辣新店裕隆城店傳出3人疑似中毒事件，有2人出現嘔吐、腹瀉不適症狀前往就醫，新北衛生局獲報後立即派員前往稽查，發現有2項缺失，要求限期改善；由於新馬辣新店裕隆城店在1年內傳出2起疑似食品中毒通報，下令該店17日起暫停作業，直到複查合格才能復業。
記者孫唯容／新北報導
17日接獲北市衛生局疑似食品中毒通報，3人於12日晚間至新馬辣新店裕隆城店用餐同桌共鍋，其中2人出現嘔吐、腹瀉不適症狀並就醫，現已返家休養，衛生局人員發現現場見有衣物置於作業區等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下之罰鍰。
由於現場已無同批食餘檢體，衛生局人員在現場抽驗檸檬口味紅茶、冰淇淋及麻辣鴛鴦鍋底檢驗衛生標準，倘檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
新北衛生局表示，今年4月9日曾接獲新馬辣新店裕隆城店2人疑似食品中毒通報，衛生局當時曾派員稽查及抽驗，環境衛生複查合格及抽驗結果符合規定；由於衛生局1年內已接獲2次新馬辣新店裕隆城店疑似食品中毒通報，已達本局暫停作業標準，故衛生局命該店自17日起暫停作業，後續完成改善後，經複查合格使得恢復作業。