鹿希派自爆「不是媽寶」！與媽媽不往來 聯繫只因1件事全場傻眼
綜藝天王吳宗憲育有3子1女，其中以吳姍儒和鹿希派（吳睿軒）較為有名，時常出現在螢光幕前。而日前星二代鹿希派參與綜藝節目《11點熱吵店》錄影，分享自己的生活日常，並透露自己常常主動匯錢給媽媽，而真相竟是：「因為我就想要讓她覺得說，你兒子很酷、很帥這樣子。」收穫在場嘉賓一片掌聲。
記者施以慧／綜合報導
鹿希派在談到「媽寶」話題時，透露自己完全沒有媽寶行為：「我就是媽寶的顛倒值。」還分享自己上學時期的經歷，坦言自己真的對於「耍帥」有著莫名的執著，「到了國中高中之後，能夠漸漸地得到自由的時候，我就會希望趕快得到自由，我沒有那麼崇高說不希望媽媽辛苦一點，只是單純覺得說，我一個男生，我這樣比較酷，要是我放學出去的時候，有媽媽來接我就不酷了。」
加上當時的鹿希派，一心只想著要打球或是陪女同學坐捷運，所以對於母親，關心越來越少，「我就是一直想要往帥的方向，甚至到現在我真的不媽寶到，都是我媽打電話來說：『是怎樣，你這一整個月都不用跟你媽聯絡？』什麼的。」
不過鹿希派也透露，自己仍會匯錢給媽媽，「有拿到大的錢的時候，就會打電話跟她說：『媽，我剛剛打一點過去，妳收一下！』，耍帥！」原因同樣也是「耍帥」，讓在場來賓笑翻。