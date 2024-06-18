德國2歲神童是小小畢卡索！每幅畫能賣22萬 紐約畫廊也邀約展覽
德國一位2歲男童施瓦茨（Laurent Schwarz）非常喜歡畫畫，天馬行空的用色與風格在網路上大受歡迎，被譽為「小小畢卡索」，許多收藏家願意花高價買下他的畫作，施瓦茨的媽媽表示平均每幅畫約能以7000美元賣出、相當於新台幣22萬7000元左右，特別受歡迎的甚至有人喊價到14萬8000美元，但施瓦茨捨不得割愛。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，施瓦茨的繪畫主題經常是馬、恐龍、大象等動物，但是採用抽象風格畫出，而且用色十分大膽。施瓦茨的媽媽麗莎（Lisa Schwarz）透露，去年9月全家去義大利旅遊時，施瓦茨在飯店的兒童畫室突然對畫畫燃起興趣，且立即沉浸在其中無法自拔。
麗莎表示無法讓施瓦茨從繪畫室離開，「他就像被畫布抓住了」，於是回家後乾脆替施瓦茨打造一間專屬畫室，讓施瓦茨盡情揮灑他的創意與色彩。
麗莎還替施瓦茨經營IG與架設官方網站，讓施瓦茨這位小小畢卡索在網路上越來越有人氣，獲得許多支持者，也有一間紐約畫廊與麗莎聯繫，希望能夠展示施瓦茨的畫作。
在過去半年內，施瓦茨已經完成了21幅畫作，其中19幅已經售出，平均售價約為7000美元，售價最高的一幅更是以超過1萬美元成交。而剩下還未出售的兩幅畫都是施瓦茨特別喜愛的作品，包括他個人第一幅創作「The Fingers」，雖然有收藏家喊出14萬8000美元的高價，但仍未打算出售。
麗莎表示，施瓦茨賣畫所獲得的收益都會存入銀行，等到施瓦茨滿18歲後再自行決定如何使用。麗莎強調自己對於施瓦茨的畫畫生涯完全放手讓他決定，施瓦茨想畫的時候就會一直畫，有時候3、4個禮拜都不想畫，完全取決於他的心情。如果未來施瓦茨再也不想畫畫了，麗莎說那也沒關係，會把IG帳號「一鍵刪除」，不會給他任何必須持續執筆畫畫的壓力。