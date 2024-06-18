2個月內2起疑似食物中毒！被下令暫停營業 新馬辣回應：全面清消
近日食安問題頻傳，今（18）日更爆出知名的麻辣鍋品牌「新馬辣」，位於新店裕隆城分店，傳出有2人用餐後發生腹瀉、嘔吐。新北市衛生局稽也前往稽查，而這也是「新馬辣」繼今年4月之後，兩個月內再次發生疑似食物中毒通報，因此下令該分店即日起暫停作業。馬辣集團也回應，有陪伴身體不適之兩人至醫院就診，表達關切慰問之意也會持續關心同行貴賓狀況，並且積極配合主管機關暫停作業並進行全面清消。
記者葉盛耀/綜合報導
據了解，新北市衛生局接獲通報，「新馬辣」新店裕隆城店疑似發生食物中毒，有3人在12日晚間前往用餐，同桌共鍋情況下，其中2人事後上吐下瀉，目前已返家休假。新北衛生局獲報後，隨即派員前往稽查，現場見有衣物置於作業區等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，處新臺幣6萬元以上2億元以下之罰鍰。
另抽驗冰淇淋以及麻辣鴛鴦鍋底檢驗衛生標準，倘檢驗結果與規定不符，經命業者限期改善，複抽仍不符規定可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。新北市衛生局強調，同分店早在今（2024）年4月9日也發生疑似食物中毒，短短兩個月通報2次，故下令自17日暫停營業。新北衛生局表示，待該公司完成改善後，向本局提出改善報告，經審查同意以及環境複查合格後使得恢復作業。
馬辣集團也對此發表聲明，提到該店 6月14日晚間接獲貴賓來電，表示 6月12日到店用餐後有2人出現身體不適症狀並至醫院就診。除立刻向貴賓表達關切慰問之意，並持續關 心同行貴賓狀況。馬辣集團並提及，因今年四月同店也曾接獲一起二人餐後身體不適，因此本店也積極配合主管機關暫停作業並進行全面清消。並提到因新北市政府衛生局表示，近期天氣炎熱為腸胃道症狀好發 期，本店除嚴格落實最高規格食安作業外，亦積極配合政府單位查明原因。