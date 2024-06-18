王力宏辭演金曲飛重慶開唱！沉默4天後首發聲　粉絲在留言區炸了

歌手王力宏13日時因為受邀第35屆金曲獎嘉賓一事，遭到炎上，原因是他將在典禮上獻唱已逝好友李玟的經典歌曲，但卻因為過去的種種風波而讓網友抵制，最終在15日請辭演出。不過辭演後的王力宏行程依舊滿檔，日前還飛往重慶開演唱會，在沉默4天後，今（18）日稍早在社群上貼出活動照片，並吐露近期的心聲，看起來心情並未受到影響，而粉絲則是在留言區炸鍋，紛紛給予鼓勵。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲王力宏在重慶熱力開唱，看得出相當開心。（圖／IG wangleehom）王力宏昨（17）日在重慶熱力開唱，從照片中看得出來他相當賣力，還大秀一字馬，讓全場粉絲尖叫聲不斷，而他今日也在IG上發文，寫下：「It was so hot in Chongqing last night, I combusted（昨晚重慶太熱，我已經燒起來了），火力全開，Open Fire.」可見心情極佳，對於網路上的爭議，似乎對他沒造成太多影響，而支持他的粉絲們也在貼文下留言：「開始想你了，快點官宣下一站吧」、「不要管那些酸民，我們永遠支持你。」先前王力宏因為曾與前妻李靚蕾爆出婚變，還被前妻指控出軌多名女藝人，甚至偷吃人妻，讓外界對他的評價大打折扣，後續又因為敏感議題，而遭到台灣網友砲轟，日前接下金曲獎嘉賓演出，還要獻唱已逝好友李玟的經典歌曲，讓大批觀眾不滿，不僅跑到主辦單位的臉書留言抗議，就連Threads上都是網友對此事的怒火，而如今王力宏辭演，事情也才終於平息。王力宏飛往大陸開唱！遭爆辭演金曲內幕 友人：他抗壓性很強金曲35／王力宏請辭緬懷李玟經典歌曲嘉賓一事 經紀公司證實了金曲35／王力宏受邀「獻唱李玟歌曲」惹議！觀眾力挺：為什麼不行Makiyo爆與23歲小鮮肉發生「一夜情」！對方暈船哀：不想1次而已