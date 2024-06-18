24歲成人直播主自爆：被女團老闆性侵 事情真相「大逆轉」！
南韓24歲女星前陣子提告公司老闆，自稱被對方強暴，經檢調發現全是該女的謊言，她的身分今（18）日也被曝光，正是女團DIA出身的SOMYI（順伊），不過SOMYI從未對此事發表任何聲明，IG也停留在去年（2023）8月就未更新。
記者陳雅蘭／綜合報導
根據韓媒報導，該女星是出身女團的24歲成員，目前是成人直播主，她表示被公司代表強暴，經調查發現並非事實，她原本被判處1年6個月，二審改為有期徒刑1年6個月、緩刑2年，還要實施社會服務160小時。
法官表示雖然該女利用國家刑罰權陷害他人，如果本案未有客觀證據，公司老闆就會受到冤枉處罰，同時透露減刑理由，考量到被告還年輕，過去沒有前科，怕影響往後人生，所以給予改過自新的機會。檢察官則透露，該女應是要求老闆跟女友分手遭到拒絕，懷恨在心才會誣告。
隨著該女二審判決出爐，網友也依循線索找到其女身分，就是2017年加入女團DIA的成員SOMYI，她在退團後從事成人主播的工作，但在2023年8月1日以後，就未在IG更新任何貼文。
※【NOWnews 今日新聞
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